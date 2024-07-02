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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Ученые установили абсолютный рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Ученые установили абсолютный рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

2 июля 2024, 16:05
Фото: 1MI
Команда исследователей из Англии, США и Японии разработала метод передачи данных с невероятной ранее скоростью 402 терабит в секунду по обычному оптическому волокну. Предыдущее достижение составляло 301 терабит в секунду и было установлено минувшей весной.

Первым о новом мировом достижении сообщил Астонский университет из Бирмингема, пишет newkhakasiya.online.

Как отмечается, подобная скорость позволила бы смотреть около 134 млн кинофильмов в высоком разрешении. За основу метода была взята модель, которая обеспечивала передачу данных через 6 диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо 4, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.

По мнению ученых, разработанный метод может быть полезен для достижения огромных значений пропускной способности и скорости при сохранении цены оптоволоконной связи на стабильном уровне.

#Общество
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