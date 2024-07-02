Ученые установили абсолютный рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Posted 2 июля, 16:05
Published 2 июля, 16:05
Modified 2 июля, 16:05
Updated 2 июля, 16:05
Первым о новом мировом достижении сообщил Астонский университет из Бирмингема, пишет newkhakasiya.online.
Как отмечается, подобная скорость позволила бы смотреть около 134 млн кинофильмов в высоком разрешении. За основу метода была взята модель, которая обеспечивала передачу данных через 6 диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо 4, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.
По мнению ученых, разработанный метод может быть полезен для достижения огромных значений пропускной способности и скорости при сохранении цены оптоволоконной связи на стабильном уровне.