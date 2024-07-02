Ученые установили абсолютный рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Как отмечается, подобная скорость позволила бы смотреть около 134 млн кинофильмов в высоком разрешении. За основу метода была взята модель, которая обеспечивала передачу данных через 6 диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо 4, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.