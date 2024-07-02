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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюмени на зарплату 100 тысяч рублей ищут актера хоррор квеста

Тюменцев зовут пугать людей за деньги

2 июля 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Тюмени на зарплату 100 тысяч рублей ищут актера хоррор квеста

Вакансия актера хоррор квеста с заработной платой от 40 до 100 тысяч рублей открылась в Тюмени. Соответствующее объявление опубликовано на Авито.

В вакансии указано, что тематика квеста — психбольница, От будущих сотрудников опыт работы не требуется, график сменный, выходные — плавающие. В будние дни придется работать с 15:00 до 23:00–01:00, в выходные дни c 13:00 до 1:00.

«Продолжительность рабочего дня зависит от числа игр в день. Навыки импровизации и актерского мастерства будут большим плюсом», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий лета. В него вошли вакансии директора по работе с ключевыми клиентами в банке, инженера, косметолога.

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