Тюменцев зовут пугать людей за деньги

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В вакансии указано, что тематика квеста — психбольница, От будущих сотрудников опыт работы не требуется, график сменный, выходные — плавающие. В будние дни придется работать с 15:00 до 23:00–01:00, в выходные дни c 13:00 до 1:00.
«Продолжительность рабочего дня зависит от числа игр в день. Навыки импровизации и актерского мастерства будут большим плюсом», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий лета. В него вошли вакансии директора по работе с ключевыми клиентами в банке, инженера, косметолога.