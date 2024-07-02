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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменские власти хотят запустить скоростное автобусное движение

Тюменские власти хотят запустить скоростное автобусное движение

2 июля 2024, 12:28
Городские власти Тюмени планируют создать в региональной столице скоростное автобусное движение. Это следует из постановления администрации, которое опубликовано на сайте мэрии.

В планах — сократить интервал движения до 2-3 минут на линии. По предварительным оценкам, в пиковые часы пассажиропоток составит до семи тысяч человек.

Власти отмечают существующую проблему транспортной доступности в отдаленные микрорайоны города. Подобная инициатива может быть реализована до 2040 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменят схему движения трех автобусов. По новому маршруту общественный городской транспорт будет ездить с 5 по 22 июля. Изменения коснутся маршрутов № 57, 57д, 88 в связи перекрытием улицы Геологоразведчиков из-за ремонта на теплосетях.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Общественный транспорт#Новости тюмени#Городской транспорт
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