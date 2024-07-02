Тюменские власти хотят запустить скоростное автобусное движение

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В планах — сократить интервал движения до 2-3 минут на линии. По предварительным оценкам, в пиковые часы пассажиропоток составит до семи тысяч человек.
Власти отмечают существующую проблему транспортной доступности в отдаленные микрорайоны города. Подобная инициатива может быть реализована до 2040 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменят схему движения трех автобусов. По новому маршруту общественный городской транспорт будет ездить с 5 по 22 июля. Изменения коснутся маршрутов № 57, 57д, 88 в связи перекрытием улицы Геологоразведчиков из-за ремонта на теплосетях.