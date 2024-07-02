Специалисты УСТЭК рассказали, от чего зависит сумма в квитанции за теплоэнергию

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Как правило, оплата услуг теплоснабжения происходит одним из двух способов:
Такой порядок установлен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и частных жилых домах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
В первом случае стоимость оплаты за отопление распределяется на 9 календарных месяцев равномерно (в Тюменской области — с сентября по май) и не зависит от фактической даты начала или окончания отопительного периода. Норматив устанавливается Департаментом тарифной и ценовой политики региона. Во втором варианте счета выставляются на основании показаний общедомового прибора учета. И, таким образом, жильцы оплачивают уже фактический объем тепла, которое их дом потребил. Вне отопительного периода оплачиваются только счета за горячее водоснабжение.
На сегодняшний день сумма задолженности населения Тюмени за коммунальные услуги теплоснабжения составляет порядка 1,3 миллиарда рублей. Несмотря на сложившуюся ситуацию, УСТЭК обязана своевременно производить оплату поставщикам энергетических ресурсов за тепловую и электрическую энергию, газ и прочее. Кроме того, в летний период специалисты компании проводят подготовку к отопительному периоду, осуществляют капитальные ремонты и реконструкции на теплосетях и котельных. Например, в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью свыше 18 км, а также обновить 2 котельные.
УСТЭК благодарит жителей, которые своевременно осуществляют оплату коммунальных услуг, и напоминает всем, что добросовестное отношение к своим обязанностям позволяет выполнять ремонтную программу в полном объеме и качественно подготавливать теплосетевой комплекс к зиме.
Напомним, вопросы по начислениям можно задать по телефону контакт-центра 38-62-00 или в виртуальной приемной на официальном сайте УСТЭК.