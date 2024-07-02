Специалисты УСТЭК рассказали, от чего зависит сумма в квитанции за теплоэнергию

В первом случае стоимость оплаты за отопление распределяется на 9 календарных месяцев равномерно (в Тюменской области — с сентября по май) и не зависит от фактической даты начала или окончания отопительного периода. Норматив устанавливается Департаментом тарифной и ценовой политики региона. Во втором варианте счета выставляются на основании показаний общедомового прибора учета. И, таким образом, жильцы оплачивают уже фактический объем тепла, которое их дом потребил. Вне отопительного периода оплачиваются только счета за горячее водоснабжение.