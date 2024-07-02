Сотрудникам с инвалидностью в Тюмени подняли зарплаты

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В целом с начала года в регионе было открыто 2,8 тысячи вакансий для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, что на 74% больше, чем годом ранее.
Абсолютным лидером по найму таких сотрудников являются ИТ-компании — они разместили 28% таких вакансий. Вырос спрос на инвалидов и у компаний из финансового сектора — на 16%, отрасль розничной торговли, логистики и медицины.
Чаще всего предлагаются вакансии курьеров, операторов call-центров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. При этом, 31% вакансий для людей с ОВЗ подразумевают гибкую занятость, по 26% — удаленную работу и полный день.
«Соискатели с ограниченными возможностями наряду с подростками и людьми пенсионного возраста, а также женщинами в декрете и с маленькими детьми, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, увидевшие в этом тот самый необходимый ресурс, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Как следствие растет число вакансий для людей с ОВЗ», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
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