РЭО: Концессий на 32,1 млрд рублей в сфере обращения ТКО подписано в 2024 году

По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о том, что в текущем году планируется заключить 25 концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 73,62 миллиарда рублей в 18 субъектах Российской Федерации. Мощность создаваемых объектов по обработке составит 4,11 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,28 миллиона тонн в год и по захоронению — 2,53 миллиона тонн в год.