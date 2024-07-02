РЭО: Концессий на 32,1 млрд рублей в сфере обращения ТКО подписано в 2024 году

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Всего было подписано 12 концессий, которые позволят ввести в эксплуатацию новые мощности для обработки более чем 1 миллиона тонн отходов в год. Об этом пишет NewsNN.ru.
По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о том, что в текущем году планируется заключить 25 концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 73,62 миллиарда рублей в 18 субъектах Российской Федерации. Мощность создаваемых объектов по обработке составит 4,11 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,28 миллиона тонн в год и по захоронению — 2,53 миллиона тонн в год.
Буцаев отметил, что на данный момент уже заключено 12 концессий. ППК «РЭО» оказывает регионам РФ методологическое сопровождение в заключении концессионных соглашений, а также всяческую поддержку. Все проекты по концессиям Российский экологический оператор планирует профинансировать с использованием облигаций компании.
С начала текущего года Российский экологический оператор помог 7 российским субъектам, включая Новосибирскую, Самарскую, Тамбовскую области, Республику Крым, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский и Хабаровский края. В этих регионах было заключено 12 концессионных соглашений на строительство объектов общей стоимостью более 32,1 миллиарда рублей. Создаваемые объекты будут способны обрабатывать 1,13 миллиона тонн отходов в год, утилизировать 0,36 миллиона тонн в год и захоронять 1,46 миллиона тонн в год.
В общей сложности в период с 2022 по 2024 год РЭО помог 36 субъектам Российской Федерации в заключении 65 концессий на строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 170 миллиардов рублей. Мощность создаваемых в рамках концессионных соглашений объектов составит: по обработке — 8,3 млн тонн в год, по утилизации — 2,8 млн тонн в год и по захоронению — 4,9 млн тонн в год.