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В Тюмени в трех тюменских изымают земли и дома ради масштабной стройки

Ради строительства высоток у тюменцев заберут десятки домов

2 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Тюмени в трех тюменских изымают земли и дома ради масштабной стройки

Реновацию проведут в трех районах города — на ДОКе, в заречной части и в районе улицы Мельникайте. Информация о принятом решении об изъятии земель и расположенных на них объектах недвижимости опубликована на сайте мэрии Тюмени.

На ДОКе под КРТ попадут более 30 домов, в том числе индивидуальных, бани, гаражи, нежилые здания по улицам Рылеева, Ярославской, Набережной и Иркутской. В районе Зареки, в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков, высоки возведут на месте тринадцати индивидуальных жилых домов по улицам Бакинской, Бийской и Тарманской. Также под снос в этом районе попадут баня и гараж.

В районе улиц Дамбовская — Мельникайте ради реализации программы КРТ у тюменцев заберут шесть домов, в числе которых частные, и два гаража по улицам Заимка-Волга и Холодильной.

Реновацию во всех трех районах проведет СЗ «Страна» в течение 5-10 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени заберут более 70 гаражей по улице Максима Горького ради продления автодороги по улице Дамбовской на участке от Елизарова до Госпаровской.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Строительство#Строительство жилья#Новости тюмени#Реновация#Строительство дома#КРТ
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