Ради строительства высоток у тюменцев заберут десятки домов

На ДОКе под КРТ попадут более 30 домов, в том числе индивидуальных, бани, гаражи, нежилые здания по улицам Рылеева, Ярославской, Набережной и Иркутской. В районе Зареки, в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков, высоки возведут на месте тринадцати индивидуальных жилых домов по улицам Бакинской, Бийской и Тарманской. Также под снос в этом районе попадут баня и гараж.