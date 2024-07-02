Ради строительства высоток у тюменцев заберут десятки домов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
На ДОКе под КРТ попадут более 30 домов, в том числе индивидуальных, бани, гаражи, нежилые здания по улицам Рылеева, Ярославской, Набережной и Иркутской. В районе Зареки, в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков, высоки возведут на месте тринадцати индивидуальных жилых домов по улицам Бакинской, Бийской и Тарманской. Также под снос в этом районе попадут баня и гараж.
В районе улиц Дамбовская — Мельникайте ради реализации программы КРТ у тюменцев заберут шесть домов, в числе которых частные, и два гаража по улицам Заимка-Волга и Холодильной.
Реновацию во всех трех районах проведет СЗ «Страна» в течение 5-10 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени заберут более 70 гаражей по улице Максима Горького ради продления автодороги по улице Дамбовской на участке от Елизарова до Госпаровской.