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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Политолог Сажин: победа иранских реформистов не изменит отношения с Россией

2 июля 2024, 13:39
В беседе с журналистом востоковед Владимир Сажин прокомментировал последствия возможной победы Масуда Пезешкиана (кандидат от реформистов) в президентских выборах в Иране. Выборы президента в Иране пройдут 5 июля.

Смена курса президентской администрации, в случае победы Пезешкиана, не приведёт к охлаждению отношений с Москвой. Дело в том, что президент в Иране не является главным центром силы. Ключевые внешнеполитические решения в республике принимает духовная власть, пишет «Ридус»..

Напомним, востоковед Кирилл Сафаров, в интервью телеканалу «Царьград», заявил, что пока в исламской республике духовенство активно влияет на политику, России не особенно важно кто президент — консерватор или реформатор.

В свою очередь, политолог Раджаб Сафаров отметил, что российско-иранские проекты после победы реформаторов могут замедлиться, чтобы новое руководство могло более свободно общаться с Западом. Однако полного охлаждения в отношениях двух стран ждать не стоит.

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