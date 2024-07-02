Политолог Сажин: победа иранских реформистов не изменит отношения с Россией

В свою очередь, политолог Раджаб Сафаров отметил, что российско-иранские проекты после победы реформаторов могут замедлиться, чтобы новое руководство могло более свободно общаться с Западом. Однако полного охлаждения в отношениях двух стран ждать не стоит.