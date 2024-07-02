Политолог Сажин: победа иранских реформистов не изменит отношения с Россией

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Смена курса президентской администрации, в случае победы Пезешкиана, не приведёт к охлаждению отношений с Москвой. Дело в том, что президент в Иране не является главным центром силы. Ключевые внешнеполитические решения в республике принимает духовная власть, пишет «Ридус»..
Напомним, востоковед Кирилл Сафаров, в интервью телеканалу «Царьград», заявил, что пока в исламской республике духовенство активно влияет на политику, России не особенно важно кто президент — консерватор или реформатор.
В свою очередь, политолог Раджаб Сафаров отметил, что российско-иранские проекты после победы реформаторов могут замедлиться, чтобы новое руководство могло более свободно общаться с Западом. Однако полного охлаждения в отношениях двух стран ждать не стоит.