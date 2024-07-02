Плохо моют фрукты и зелень: у тюменцев стали чаще находить глистов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, заболеваемость паразитарными заболеваниями регистрировалась во всех административных территориях.
Как и в прошлые годы в этиологической структуре паразитарных заболеваний в 2023 году преобладают гельминтозы, на долю которых приходится 90,5% В их структуре лидировал энтеробиоз, на долю которого приходится — 62,9%. Второе место занимает описторхоз, удельный вес которого составил — 23,2%. На третьем месте лямблиоз с удельным весом — 8,5%.
Число случаев заболевания аскаридозом выросло в два раза в минувшем году по сравнению с 2022 годом. Большая часть заболевших — взрослое население (52%). Среди детей чаще болеют дети от 3 до 6 лет — 45,5%.
Превышение среднеобластного показателя заболеваемости аскаридозом зарегистрировано в Аромашевском районе (10,4 на 100 тысяч населения), Викуловском (129,4), Голышмановском (20,3), Омутинском (5,7), Тюменском (12,9), Уватском (5,2), Упоровском (5,1). При среднем показателе по Тюменской области — 4,7.
Удельный вес сельских жителей составляет 61,6%. Заражение городских жителей (38,4%) происходит в основном на дачных участках, и связано с употреблением в пищу загрязненных яйцами гельминтов ягод, овощей, столовой зелени.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году около 200 жителей Тюменской области, в том числе десять детей, заразились описторхозом. В 2023 году было выявлено порядка 1,2 тысячи случаев описторхоза в регионе.