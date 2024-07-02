Плохо моют фрукты и зелень: у тюменцев стали чаще находить глистов

Как и в прошлые годы в этиологической структуре паразитарных заболеваний в 2023 году преобладают гельминтозы, на долю которых приходится 90,5% В их структуре лидировал энтеробиоз, на долю которого приходится — 62,9%. Второе место занимает описторхоз, удельный вес которого составил — 23,2%. На третьем месте лямблиоз с удельным весом — 8,5%.