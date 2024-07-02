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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

На исторической родине поэта Роберта Рождественского прошел литературный фестиваль

На исторической родине поэта Роберта Рождественского прошел литературный фестиваль

2 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI
Фестиваль, посвященный творчеству советского и российского поэта Роберта Рождественского, проходил на Алтае с 27 по 30 июня. В организации и проведении события приняли участие ВТБ и банк «Открытие».

Мероприятия в рамках фестиваля проходили в Косихе, Тальменке, Барнауле, Новоалтайске и Алейске. В числе участников мероприятия — дочь поэта Екатерина Рождественская, актер театра и кино Дмитрий Певцов, губернатор региона Виктор Томенко. В событии также приняли участие певец Владислав Косарев и Юрий Андресов, заместитель президента — председатель правления банка «Открытие», пишет inkazan.ru.

Как отметил Андресов, банк уже в течение шести лет оказывает поддержку литературному фестивалю Рождественского.

«На родине поэта по-настоящему жива та самая душевная сила, которой заряжаешься и с которой живёшь до следующего года», — сказал Юрий Андресов.

В первый день фестиваля прошли два крупных мероприятия — встреча с представителями писательского сообщества и презентация книги дочери поэта Ксении под названием «Роберт Рождественский: чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Встреча прошла в КЗ «Сибирь».

28 июня в Новоалтайске, Алейске и Тальменке состоялись творческие встречи с писателями. Они проходили в библиотеках. Литературно-музыкальная программа под названием «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра прошла в Государственной филармонии Алтайского края.

Завершился литературный фестиваль 29 июня в Косихе — на малой родине Роберта Рождественского. Здесь прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а также выступление артиста Дмитрия Певцова с группой «Певцовъ-оркестр». Концерт включал в себя исполнение песен, написанных к советским фильмам на слова поэта. Для участников и гостей фестиваля работала площадка «Улица Советская».

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