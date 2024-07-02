На исторической родине поэта Роберта Рождественского прошел литературный фестиваль

Завершился литературный фестиваль 29 июня в Косихе — на малой родине Роберта Рождественского. Здесь прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а также выступление артиста Дмитрия Певцова с группой «Певцовъ-оркестр». Концерт включал в себя исполнение песен, написанных к советским фильмам на слова поэта. Для участников и гостей фестиваля работала площадка «Улица Советская».