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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Сколько теперь стоит жить в Тюмени?

Жизнь в Тюмени подорожала на 65%: сколько теперь стоят загородные дома?

1 июля 2024, 11:32
Фото: 1MI
Сколько теперь стоит жить в Тюмени?

В Тюменской области загородные дома и дачи подорожали на 65%

Цены на загородные дома и дачи в Тюменской области за последние пять лет выросли на 65%, что значительно повлияло на стоимость жизни в регионе. Расскажем, сколько теперь стоит загородное жилье и как рост цен отразился на рынке недвижимости по мнению экспертов.

Почему квартиры в Тюмени так подорожали?

За последние пять лет стоимость загородных домов в Тюменской области значительно выросла, что отмечено экспертами Циан.Аналитики. Согласно данным, в июне 2019 года приобрести загородную недвижимость в этом регионе можно было по цене 5,4 миллиона рублей. Однако, к июню 2024 года ее стоимость возросла до 9,9 миллиона рублей.

Такое значительное увеличение стоимости недвижимости свидетельствует о растущем интересе к загородным домам в Тюменской области. Это может быть объяснено несколькими факторами, такими как развитие инфраструктуры в регионе, улучшение транспортной доступности или повышение престижа жизни за городом.

Этот тренд также может быть связан с повышением спроса на жилье после пандемии COVID-19. Многие люди начали ценить большее пространство и комфорт загородного жилья после долгого периода самоизоляции.

Инвестирование в загородную недвижимость может быть выгодно для потенциальных покупателейИнвестирование в загородную недвижимость может быть выгодно для потенциальных покупателей
Инвестирование в загородную недвижимость может быть выгодно для потенциальных покупателей
Фото: 1MI

При этом следует отметить, что инвестирование в загородную недвижимость может быть выгодно для потенциальных покупателей. Рост цен на данном рынке предполагает возможное получения хорошей прибыли при продаже жилья через определенный период времени.

Однако для тех, кто только планирует приобрести загородный дом в Тюменской области, это также означает необходимость провести тщательный анализ и подходящую стратегическую оценку перед совершением сделки. Важно учесть финансовые возможности и потребности будущего жильца для правильного выбора объекта недвижимости.

Исследовали как городские пентхаузы высокого класса, так и самые обычные загородные домики летнего типаИсследовали как городские пентхаузы высокого класса, так и самые обычные загородные домики летнего типа
Исследовали как городские пентхаузы высокого класса, так и самые обычные загородные домики летнего типа
Фото: 1MI

Что говорят о росте цен на недвижимость эксперты?

В исследовании, которое проводилось на протяжении пяти лет рассматривались самые разные варианты: как городские пентхаузы высокого класса, так и самые обычные загородные домики летнего типа.

За весь период изучения цены на дома выросли очень сильно — свыше 70% от изначальной стоимости по всей России. Ни в одной области не наблюдался спад цены или хотя бы замедления ее роста.

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Что происходит с ценами на дома в других областях?

Максимальный рост цены был отмечен за Алтаем. Там стоимость загородной недвижимости увеличилась в 4,5 раза. Ставропольский край и Ямало-Ненецкий округ задрали цены в 2,5 раза больше. Краснодар и Челябинск увеличили стоимость в 2,2 раза. Эти области стали абсолютными рекордсменами по росту цен на жилье.

А где же цены изменились не так сильно? Самые минимальные перемены ожидали жителей Еврейской автономной области — к стоимости прибавилось всего 9%. Немного больше Крым — 19%; и Хабаровск — 26%. А вот в столице прибавили цифры позначительней — 31%.

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#Полина Пономаренко#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Эксперт#Загородная недвижимость#Рынок недвижимости#Исследование
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