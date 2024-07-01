Жизнь в Тюмени подорожала на 65%: сколько теперь стоят загородные дома?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
За последние пять лет стоимость загородных домов в Тюменской области значительно выросла, что отмечено экспертами Циан.Аналитики. Согласно данным, в июне 2019 года приобрести загородную недвижимость в этом регионе можно было по цене 5,4 миллиона рублей. Однако, к июню 2024 года ее стоимость возросла до 9,9 миллиона рублей.
Такое значительное увеличение стоимости недвижимости свидетельствует о растущем интересе к загородным домам в Тюменской области. Это может быть объяснено несколькими факторами, такими как развитие инфраструктуры в регионе, улучшение транспортной доступности или повышение престижа жизни за городом.
Этот тренд также может быть связан с повышением спроса на жилье после пандемии COVID-19. Многие люди начали ценить большее пространство и комфорт загородного жилья после долгого периода самоизоляции.
При этом следует отметить, что инвестирование в загородную недвижимость может быть выгодно для потенциальных покупателей. Рост цен на данном рынке предполагает возможное получения хорошей прибыли при продаже жилья через определенный период времени.
Однако для тех, кто только планирует приобрести загородный дом в Тюменской области, это также означает необходимость провести тщательный анализ и подходящую стратегическую оценку перед совершением сделки. Важно учесть финансовые возможности и потребности будущего жильца для правильного выбора объекта недвижимости.
В исследовании, которое проводилось на протяжении пяти лет рассматривались самые разные варианты: как городские пентхаузы высокого класса, так и самые обычные загородные домики летнего типа.
За весь период изучения цены на дома выросли очень сильно — свыше 70% от изначальной стоимости по всей России. Ни в одной области не наблюдался спад цены или хотя бы замедления ее роста.
Максимальный рост цены был отмечен за Алтаем. Там стоимость загородной недвижимости увеличилась в 4,5 раза. Ставропольский край и Ямало-Ненецкий округ задрали цены в 2,5 раза больше. Краснодар и Челябинск увеличили стоимость в 2,2 раза. Эти области стали абсолютными рекордсменами по росту цен на жилье.
А где же цены изменились не так сильно? Самые минимальные перемены ожидали жителей Еврейской автономной области — к стоимости прибавилось всего 9%. Немного больше Крым — 19%; и Хабаровск — 26%. А вот в столице прибавили цифры позначительней — 31%.