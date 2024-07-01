Жизнь в Тюмени подорожала на 65%: сколько теперь стоят загородные дома?

За последние пять лет стоимость загородных домов в Тюменской области значительно выросла, что отмечено экспертами Циан.Аналитики. Согласно данным, в июне 2019 года приобрести загородную недвижимость в этом регионе можно было по цене 5,4 миллиона рублей. Однако, к июню 2024 года ее стоимость возросла до 9,9 миллиона рублей.