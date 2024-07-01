Зарплата 180 тысяч в месяц: самые «денежные» вакансии лета в Тюмени

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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От кандидатов на вакансию директора требуется опыт работы не менее двух лет, опыт ведения деловых переговоров. На должность инженера ПТО с заработком 180 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты с опытом работы от 1 года до 3 лет. В обязанности будущего сотрудника будет входить составление и сдача исполнительно-технической документации, защита объемов выполненных работ, готовность к командировкам и вахтам. Требуется знание программы автокад.
Заработную плату в размере 150 тысяч рублей обещают платить косметологу-эстетисту с опытом работы от 3 до 6 лет. Обязанности: терапия лица и тела, лазерная эпиляция, проведение процедур чистки лица, пилингов, всех видов массажа лица и других уходовых процедур. В числе обязательных требований — медицинское образование, знание правил санитарии и гигиены, стрессоустойчивость.
На аналогичный заработок могут рассчитывать водитель автомобиля (категория Е) с опытом работы не менее 1 года, инженер-наладчик КИПиА с опытом работы не менее шести лет, менеджер по работе ключевыми корпоративными клиентами СМБ в банке.
В обязанности последнего будет входить привлечение и поиск новых клиентов на комплексное обслуживание в Банк (кредитование, банковские гарантии, РКО, пассивы, реализация небанковских сервисов, зарплатных проектов), реализация новых проектов по ключевым корпоративным клиентам (ЮЛ с объемом годовой выручки 1-25 млрд. руб.), сопровождение действующих проектов ключевых корпоративных клиентов и т. д. Требуется высшее образование и опыт работы.
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