Зарплата 180 тысяч в месяц: самые «денежные» вакансии лета в Тюмени

От кандидатов на вакансию директора требуется опыт работы не менее двух лет, опыт ведения деловых переговоров. На должность инженера ПТО с заработком 180 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты с опытом работы от 1 года до 3 лет. В обязанности будущего сотрудника будет входить составление и сдача исполнительно-технической документации, защита объемов выполненных работ, готовность к командировкам и вахтам. Требуется знание программы автокад.