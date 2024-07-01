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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум

1 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI

Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

После прошедших дождей тюменские леса заполонили красноголовики и маслята. Любители тихой охоты делятся фотографиями «улова» и местами сбора дикоросов в социальных сетях.

По словам грибников, за два часа прогулки по лесу вполне можно набрать пятилитровое ведро подосиновиков, а ведро маслят и вовсе — за 40 минут. Тюменцы отмечают, что смело можно отправляться за грибами в леса в районе Московского, Ирбитского, Червищевского, Тобольского трактов и даже в парке Гагаринский.

Ирбитский трактИрбитский тракт
Московский трактМосковский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Грибочки порадовали, все чистые и нашли несколько белых», — хвастается «уловом» Ольга Б.
улов с Московского трактаулов с Московского тракта
улов с Тобольского тактаулов с Тобольского такта
улов с Московского тракта
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Тракт Московский, как обычно. Похоже, начинается полноценный слой! Были после обеда только в одном лесном массиве, до своей поляны не добрались, а изначально было желание туда заскочить. Но лес с его изобилием малышни красноголовой, коих было собрано сотни 4, а то и 5 не меньше, не отпустил», — отметил Коннстантин А.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

А вот Велижанский тракт пока дикоросами не радует. Также в этом году крайне мало в Тюменской области земляники — из-за дождей.

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Между тем, по прогнозам метеорологов, июль в регионе обещает быть теплым и не сухим. Если небесная канцелярия не изменит прогнозы, то грибов в этом году будет не меньше, чем в урожайном 2023.

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