В Тюмени тракторист устроил опасный склад автомобильных покрышек в лесополосе

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Жители Ленинского округа Тюмени стали свидетелями шокирующего события: тракторист выбрасывал старые автомобильные покрышки прямо на газон улицы 50 лет ВЛКСМ. Возмущенные горожане сразу же обратились в социальные сети, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Случай произошел 1 июля 2024 года. Очевидцы засняли, как тракторист выгружал огромное количество старых шин на газон. Эти кадры быстро разлетелись по социальным сетям, и администрация города не оставила их без внимания.
В городской администрации пояснили, что автошины считаются опасными отходами из-за своей токсичности. Они могут отравлять окружающую среду, поэтому их утилизация должна проводиться в специальных пунктах приема.
— Всем известно, что автошины токсичны, и этот вид отходов считается опасным. Специалисты службы заказчика по благоустройству ЛАО уже установили машину нарушителя. На предприятии же сказали, что сотрудника уволили, — сообщили в городской администрации.
Вместо этого, старые покрышки следует сдавать в специальные пункты приема. Эти пункты собирают шины и отправляют их на переработку, что предотвращает загрязнение окружающей среды.
Администрация Тюмени также сообщила, что организация, в которой работал тракторист, не избежит административной ответственности. В ближайшее время будет подано заявление в полицию для дополнительной уголовно-правовой оценки ситуации.