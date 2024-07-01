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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Тюмени тракторист устроил склад автомобильных покрышек в лесополосе

В Тюмени тракторист устроил опасный склад автомобильных покрышек в лесополосе

1 июля 2024, 15:01
Фото: 1MI
В Тюмени тракторист устроил склад автомобильных покрышек в лесополосе
Необычный инцидент в Тюмени: тракторист выбрасывал старые покрышки на газон. Жители города быстро отреагировали.

Жители Ленинского округа Тюмени стали свидетелями шокирующего события: тракторист выбрасывал старые автомобильные покрышки прямо на газон улицы 50 лет ВЛКСМ. Возмущенные горожане сразу же обратились в социальные сети, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Жители Тюмени поймали нарушителя

Случай произошел 1 июля 2024 года. Очевидцы засняли, как тракторист выгружал огромное количество старых шин на газон. Эти кадры быстро разлетелись по социальным сетям, и администрация города не оставила их без внимания.

В городской администрации пояснили, что автошины считаются опасными отходами из-за своей токсичности. Они могут отравлять окружающую среду, поэтому их утилизация должна проводиться в специальных пунктах приема.

— Всем известно, что автошины токсичны, и этот вид отходов считается опасным. Специалисты службы заказчика по благоустройству ЛАО уже установили машину нарушителя. На предприятии же сказали, что сотрудника уволили, — сообщили в городской администрации.

Вместо этого, старые покрышки следует сдавать в специальные пункты приема. Эти пункты собирают шины и отправляют их на переработку, что предотвращает загрязнение окружающей среды.

Администрация Тюмени также сообщила, что организация, в которой работал тракторист, не избежит административной ответственности. В ближайшее время будет подано заявление в полицию для дополнительной уголовно-правовой оценки ситуации.

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#Ольга Харина#Общество#Экология#Экологический ущерб#Автомобильные колеса и шины#Экоактивисты
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