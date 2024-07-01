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Рейд в Тюмени: как ищут нелегальных таксистов?

В Тюмени прошла облава на нелегальных таксистов-мигрантов

1 июля 2024, 11:49
Фото: 1MI
Рейд в Тюмени: как ищут нелегальных таксистов?
В Тюмени прошел неожиданный рейд, который оказался интересным и поучительным. Что искали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы у железнодорожного вокзала? И что же они нашли?

В минувшие выходные в Тюмени, у железнодорожного вокзала, прошел рейд, организованный Госавтоинспекцией и миграционной службой. Их цель — найти нелегальных мигрантов конкретно на улице Теплотехников. В этом месте часто собираются таксисты, ожидающие пассажиров с поезда. Этот выбор не случаен: вокзалы и транспортные узлы всегда являются горячими точками для проверок.

Почему это важно?

Незаконно пребывающие в стране иностранцы без надлежащих документов могут создавать опасность на дорогах. Они могут быть незнакомы с правилами дорожного движения или не обладать достаточным опытом вождения в условиях российских дорог. Таким образом, проверки направлены на обеспечение безопасности как водителей, так и пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы тщательно проверили документы у всех таксистов, работавших в районе вокзала.Сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы тщательно проверили документы у всех таксистов, работавших в районе вокзала.
Сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы тщательно проверили документы у всех таксистов, работавших в районе вокзала.
Фото: Госавтоинспекция

Результаты рейда

Сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы тщательно проверили документы у всех таксистов, работавших в районе вокзала. К удивлению многих, грубых нарушений и нелегальных мигрантов выявлено не было.

— Грубых нарушений и людей, находящихся незаконно на территории РФ, не выявлено. Мероприятия будут проходить и впредь, — прокомментировали в ГАИ.

Сплошные проверки на трезвость

Помимо поиска нелегальных мигрантов, в регионе проводились сплошные проверки на трезвость водителей. Эти мероприятия также оказались успешными. В Тюмени рейд на трезвость был организован на улице Теплотехников.

— За выходные дни от участия в дорожном движении отстранены 34 водителя. Главный результат — ДТП участием пьяных водителей не зарегистрировано, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Дорожная полиция и миграционная служба намерены продолжать свои усилия. Подобные проверки будут проводиться и в будущем для обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения правовых норм.

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#Ольга Харина#Общество#Автомобилисты#Мигранты#ДПС#Автомобили#Нелегальные мигранты#Инспекция#Инспекторы
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