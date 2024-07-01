В Тюмени прошла облава на нелегальных таксистов-мигрантов

В минувшие выходные в Тюмени, у железнодорожного вокзала, прошел рейд, организованный Госавтоинспекцией и миграционной службой. Их цель — найти нелегальных мигрантов конкретно на улице Теплотехников. В этом месте часто собираются таксисты, ожидающие пассажиров с поезда. Этот выбор не случаен: вокзалы и транспортные узлы всегда являются горячими точками для проверок.