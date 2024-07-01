В Тюмени прошел матч в память о хоккеисте, погибшем в огне, спасая сына

Осипов вспоминает, как когда-то семья Хайдаровых из Казани приезжала в Тюмень, они снимали квартиру, и Ремир приглашал Осипова и его подругу (а теперь уже жену) в гости. Молодой хоккеист признается, что ему было непривычно общаться на равных с такими взрослыми людьми, особенно в мире хоккея. Однако, он чувствовал доверие и черпал вдохновение из общения с опытными спортсменами.