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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Тюмени прошел знаковый хоккейный матч в память о легендарном Ремире Хайдарове

В Тюмени прошел матч в память о хоккеисте, погибшем в огне, спасая сына

1 июля 2024, 12:28
В Тюмени прошел знаковый хоккейный матч в память о легендарном Ремире Хайдарове
Эмоциональный и знаковый момент для жителей Тюмени: на льду города вспыхнуло яркое соперничество в память о легендарном Ремире Хайдаре. Расскажем, кто стал победителем этого поединка, и что говорит о нем бывший игрок КХЛ.

Знаковый хоккейный поединок

В Тюмени прошел знаковый хоккейный матч в память о легендарном Ремире Хайдарове. Этот спортивный поединок был посвящен памяти хоккеиста, который с 2009 по 2012 годы защищал цвета команды «Рубин» после выступлений за «Газовик».

Именно двенадцать лет назад, в трагической ночь 29 июня, Ремир Хайдаров погиб на пожаре, пытаясь спасти своего сына, оставшегося без присмотра. Ему было всего 34 года, но его доблестные поступки и преданность спорту запомнились на долгие годы.

На ледовой арене СК «Прогресс» встретились команды «Газовик-42» и «Рубин-42» в составах которых сыграли ветераны, действующие игроки, тренеры и молодые хоккеисты. Этот матч был не только спортивным событием, но и возможностью вспомнить и почтить память Ремира Хайдарова.

Особенно важным моментом этого матча стало присутствие Александра Осипова, бывшего игрока КХЛ и нынешнего тренера «Рубина». Он вспоминал, как на начальном этапе своей карьеры получал ценные советы и поддержку от Ремира Хайдарова, что оставило неизгладимый след в его спортивной жизни.

Осипов рассказал, что Ремир взял его под свою опеку, когда он был частью команды «Газовик»Осипов рассказал, что Ремир взял его под свою опеку, когда он был частью команды «Газовик»
Осипов рассказал, что Ремир взял его под свою опеку, когда он был частью команды «Газовик»
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Что рассказал о Ремире Хайдарове Александр Осипов?

В интервью с корреспондентом спортивной дирекции «Сибинформбюро», молодой хоккеист Осипов поделился своей впечатляющей историей о том, как команда «Газовик» и тренер Ремир изменили его жизнь. Осипов рассказал, что Ремир взял его под свою опеку, когда он был частью команды «Газовик». Это стало поворотным моментом в его карьере.

Осипов вспоминает, как когда-то семья Хайдаровых из Казани приезжала в Тюмень, они снимали квартиру, и Ремир приглашал Осипова и его подругу (а теперь уже жену) в гости. Молодой хоккеист признается, что ему было непривычно общаться на равных с такими взрослыми людьми, особенно в мире хоккея. Однако, он чувствовал доверие и черпал вдохновение из общения с опытными спортсменами.

Эта встреча с командой «Газовик» и Ремиром стала для Осипова настоящим открытием. Он понял, что взрослые игроки могут быть не только источником вдохновения, но и наставниками. Осипов взял на вооружение некоторые важные уроки и принципы, которые помогли ему развиваться в спорте.

Сегодня Осипов является одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения. Его история служит примером того, как поддержка команды и наставничество могут сделать решающий вклад в развитие молодых спортсменов. Он благодарен команде «Газовик» и Ремиру за то, что они поверили в него и помогли ему осуществить его мечту стать профессиональным хоккеистом.

Осипов взял на вооружение некоторые важные уроки и принципы, которые помогли ему развиваться в спортеОсипов взял на вооружение некоторые важные уроки и принципы, которые помогли ему развиваться в спорте
Осипов взял на вооружение некоторые важные уроки и принципы, которые помогли ему развиваться в спорте
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Традиции памятного матча

На матчах «Рубина» существует долгая традиция, когда болельщики встают и аплодируют в память Ремира Хайдара. Эта традиция передается уже несколько поколений продолжается благодаря новым молодым болельщикам команды.

В последнем матче «Рубина» результатом стало ничья. Однако, согласно словам Александра, обе команды достигли спортивного соглашения и решили все в духе справедливости. Больше того, для Александра это была возможность увидеть старых знакомых, с которыми он ранее играл в КХЛ.

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