В Тюмени прошел матч в память о хоккеисте, погибшем в огне, спасая сына

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Тюмени прошел знаковый хоккейный матч в память о легендарном Ремире Хайдарове. Этот спортивный поединок был посвящен памяти хоккеиста, который с 2009 по 2012 годы защищал цвета команды «Рубин» после выступлений за «Газовик».
Именно двенадцать лет назад, в трагической ночь 29 июня, Ремир Хайдаров погиб на пожаре, пытаясь спасти своего сына, оставшегося без присмотра. Ему было всего 34 года, но его доблестные поступки и преданность спорту запомнились на долгие годы.
На ледовой арене СК «Прогресс» встретились команды «Газовик-42» и «Рубин-42» в составах которых сыграли ветераны, действующие игроки, тренеры и молодые хоккеисты. Этот матч был не только спортивным событием, но и возможностью вспомнить и почтить память Ремира Хайдарова.
Особенно важным моментом этого матча стало присутствие Александра Осипова, бывшего игрока КХЛ и нынешнего тренера «Рубина». Он вспоминал, как на начальном этапе своей карьеры получал ценные советы и поддержку от Ремира Хайдарова, что оставило неизгладимый след в его спортивной жизни.
В интервью с корреспондентом спортивной дирекции «Сибинформбюро», молодой хоккеист Осипов поделился своей впечатляющей историей о том, как команда «Газовик» и тренер Ремир изменили его жизнь. Осипов рассказал, что Ремир взял его под свою опеку, когда он был частью команды «Газовик». Это стало поворотным моментом в его карьере.
Осипов вспоминает, как когда-то семья Хайдаровых из Казани приезжала в Тюмень, они снимали квартиру, и Ремир приглашал Осипова и его подругу (а теперь уже жену) в гости. Молодой хоккеист признается, что ему было непривычно общаться на равных с такими взрослыми людьми, особенно в мире хоккея. Однако, он чувствовал доверие и черпал вдохновение из общения с опытными спортсменами.
Эта встреча с командой «Газовик» и Ремиром стала для Осипова настоящим открытием. Он понял, что взрослые игроки могут быть не только источником вдохновения, но и наставниками. Осипов взял на вооружение некоторые важные уроки и принципы, которые помогли ему развиваться в спорте.
Сегодня Осипов является одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения. Его история служит примером того, как поддержка команды и наставничество могут сделать решающий вклад в развитие молодых спортсменов. Он благодарен команде «Газовик» и Ремиру за то, что они поверили в него и помогли ему осуществить его мечту стать профессиональным хоккеистом.
На матчах «Рубина» существует долгая традиция, когда болельщики встают и аплодируют в память Ремира Хайдара. Эта традиция передается уже несколько поколений продолжается благодаря новым молодым болельщикам команды.
В последнем матче «Рубина» результатом стало ничья. Однако, согласно словам Александра, обе команды достигли спортивного соглашения и решили все в духе справедливости. Больше того, для Александра это была возможность увидеть старых знакомых, с которыми он ранее играл в КХЛ.