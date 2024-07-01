В Твери задержан студент, готовивший массовое убийство одногруппников

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В публикации говорится, что отношения задержанного с одногруппниками не складывались, поэтому он составил «список будущих жертв» и отправил его одному из своих обидчиков. Так его и вычислили, пишет «Ридус».
При проведении обыска у задержанного обнаружены противогаз, тактический шлем и камуфляжная одежда. В истории его браузера следователи нашли серию тематических запросов: он искал в Сети «бюджетную винтовку для начинающих» и информацию о стрельбе в мечетях Новой Зеландии.
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Задержанный направлен на лечение в психоневрологический интернат.