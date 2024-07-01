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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Твери задержан студент, готовивший массовое убийство одногруппников

1 июля 2024, 07:09
В Твери сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего студента технологического колледжа, который готовил массовое убийство одногруппников и преподавателей. На допросе парень сознался в своих планах, сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что отношения задержанного с одногруппниками не складывались, поэтому он составил «список будущих жертв» и отправил его одному из своих обидчиков. Так его и вычислили, пишет «Ридус».

При проведении обыска у задержанного обнаружены противогаз, тактический шлем и камуфляжная одежда. В истории его браузера следователи нашли серию тематических запросов: он искал в Сети «бюджетную винтовку для начинающих» и информацию о стрельбе в мечетях Новой Зеландии.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Задержанный направлен на лечение в психоневрологический интернат.

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