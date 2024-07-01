Учителя позавидуют: сколько зарабатывают руководители вузов и колледжей в Тюмени?

На первый взгляд, такие суммы могут показаться чрезмерными. Однако стоит учитывать, что руководители учебных заведений несут большую ответственность и выполняют сложные управленческие задачи. Например, ректор вуза отвечает не только за образовательный процесс, но и за финансовую стабильность учреждения, международные связи, научные исследования и многое другое.