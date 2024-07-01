Учителя позавидуют: сколько зарабатывают руководители вузов и колледжей в Тюмени?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В этом году самым высокооплачиваемым ректором среди тюменских вузов стал Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Его среднемесячная зарплата составила внушительные 792 625 рублей. Это почти 800 тысяч рублей в месяц! Эти данные были официально опубликованы Министерством образования и науки РФ.
На втором месте по доходам среди ректоров вузов оказалась Вероника Ефремова, бывший ректор Тюменского индустриального университета (ТИУ). В среднем она зарабатывала 577 970 рублей в месяц. В 2024 году Ефремова возглавила областной департамент образования, а исполняющим обязанности ректора ТИУ стал Юрий Клочков.
Третье место по доходам заняла Елена Бойко, ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Ее среднемесячная зарплата составила 333 296 рублей.
Если вы думаете, что только ректоры вузов получают значительные зарплаты, то это не так. Директора колледжей в Тюменской области также зарабатывают весьма солидные суммы.
Самой высокооплачиваемой среди них стала Марина Галанина, директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. Ее среднемесячный доход составил 363 161 рубль. Это значит, что за год она заработала более четырех миллионов рублей.
На втором месте по доходам среди руководителей колледжей оказалась Елена Путра, директор Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, с зарплатой в 341 691 рубль в месяц.
Третье место заняла Тамара Шпак, директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, со среднемесячной зарплатой в 322 266 рублей.
На первый взгляд, такие суммы могут показаться чрезмерными. Однако стоит учитывать, что руководители учебных заведений несут большую ответственность и выполняют сложные управленческие задачи. Например, ректор вуза отвечает не только за образовательный процесс, но и за финансовую стабильность учреждения, международные связи, научные исследования и многое другое.
— Высокий уровень заработной платы по указанным профессиям объясняется высокими требованиями, которые предъявляются к соискателям, а также дефицитом на рынке труда, — уточнили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Директора колледжей также выполняют важные функции, включая организацию учебного процесса, взаимодействие с работодателями и обеспечение качественного образования для студентов.
Интересно, что в мае 2024 года тюменские вузы объявили об увеличении стоимости обучения на следующий учебный год. Цены выросли в среднем на 4,5%. Это затронуло студентов 2-6 курсов. Рост стоимости обучения можно объяснить не только инфляцией, но и необходимостью поддержания высокого уровня качества образования, что требует значительных финансовых вложений.