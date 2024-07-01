Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По словам мужчины, врачи на передовой контузию у него не зафиксировали, именно поэтому он теперь и не может получить положенную выплату в размере 3 миллионов рублей.
Иван Сидоров проживает в Тюмени уже несколько лет, но зарегистрирован в Екатеринбурге. И в октябре 2022 года, в период проведения частичной мобилизации, ему позвонили из свердловского военкомата и сообщили, что ему надо явиться в военкомат. Узнав, что Иван находится не в Екатеринбурге, ему предложили прийти в военный комиссариат в Тюмени.
В Тюмени Иван заключил контракт на 6 месяцев и отправился на службу в составе тюменского спецподразделения «Сибирь». Правда, по приезде на передовую его зачислили в шестой танковый полк.
Контузию военный из Тюмени получил меньше чем через месяц после начала службы на СВО. По его словам, удар произошел неожиданно. Противник направил четыре снаряда HIMARS — обстрел, был зафиксирован спецслужбами, а полученные травмы — нет.
Иван вспоминает, что его оглушило, из ушей текла кровь, а кожа «горела». Командир принял решение, что нужно ехать в госпиталь.
«Я все это помню моментами. В больнице весь пол был в кровавых разводах, лежали раненые. Врач меня посмотрел, сказал, что ничего страшного, отойду. Руки-ноги целы. Дал таблетки и отправил обратно. Нигде ничего не зафиксировали», — рассказал Иван Ура.Ру.
На обратной дороге Иван несколько раз терял сознание. На месте службы его положили спать, а когда мужчина проснулся, то снова отправили в больницу — в медицинский батальон.
«У меня взяли анализы, сделали флюорографию. А затем меня вызвал врач и начал кричать, что у меня гепатит С, а здесь бойцы с открытыми ранами. Что мне нельзя там быть. Выписал мне срочную эвакуацию, про контузию — ни слова», — вспоминает Иван.
Мужчина покинул зону боевых действий. Ивана сначала направили в госпиталь в Белгороде, а затем — в Чебаркуль. Так как документов, подтверждающих ранение не было, Ивану пришлось пройти полное медицинское обследование, чтобы «доказать» свою травму.
В итоге через полгода врачебная комиссия вынесла свой вердикт — «Хронический гепатит С», тугоухость, потеря зрения и проблемы с речью — «заболевание, полученное в период службы».
«Я спрашивал докторов: почему я плохо слышу, разговариваю, не могу запомнить даже четырехзначное число? Эти проблемы и сейчас. Я забываю даты, цифры. Памяти на это нет, стараюсь вообще все записывать. Зрение упало больше, чем в два раза. Чем я, по их мнению, таким заболел на СВО? Из-за гепатита у меня такие последствия? На это я получил ответ: ничего сделать не можем, контузия нигде не зафиксирована», — сообщил Иван.
Военный обращался в прокуратуру, жаловался в военный следственный комитет, но результатов это не дало. Он получил лишь копию документа, в котором было указано, что по данному факту проведено расследование, которое подтвердило, что Иван получил травму в зоне СВО. Однако выплату он так и не получил.
В тюменском фонде «Защитники Отечества» пояснили, почему так получилось.
«В таких ситуациях военным нужно сразу фиксировать факт ранения. Если рапорт не удовлетворят, то следовать в гражданскую больницу и собирать доказательства для медицинской экспертизы. Затем настаивать на проведении ВВК. Важно следить, что военнослужащему пишут в документах. Если в момент ранения он был на СВО, то должно быть указано, что это военная травма, а не „заболевание, полученное в период военной службы“, иначе выплата будет не положена», — отметили в фонде.
Правда, Иван все еще пытается бороться за справедливость. Военный отметил, что хотел бы, чтобы его вопрос на личный контроль взял губернатор региона Александр Моор, так как военный уходил на СВО из Тюменской области и обратил внимание новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область с начала проведения спецоперации переехали более 3 тысяч беженцев из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Более 300 семьям были выданы сертификаты на приобретение жилья.