Тюменцы стали чаще открывать долгосрочные вклады

Продолжает расти доля вкладов, открытых через интернет — в мобильной и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если в прошлом году в Тюменской области таких депозитов было 47%, то сейчас — уже более 55%. В целом за последние 12 месяцев объем пассивов частных клиентов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка увеличился на 42%.