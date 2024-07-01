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Updated Сегодня, 07:24

Тюменская область сдала позиции в рейтинге регионов по доходам населения

Тюменская область сдала позиции в рейтинге регионов по доходам населения

1 июля 2024, 07:22
Фото: 1MI
По итогам года Тюменская область опустилась на 36 место. На данный момент за чертой бедности живут 11,2% жителей региона.

В рейтинге регионов по доходам населения Тюменская область заняла 36 место. Еще год назад она находилась на 31 месте.

В исследовании РИА новости говорится, что на данный момент за чертой бедности живут 11,2% тюменцев, что на 0,7% меньше, по сравнению с прошлым годом. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг сейчас составляет 1.73.

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Лидируют в рейтинге Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Москва. На последних строчках Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тыва, Калмыкия и Алтай.

Ранее «Наш город» писал, что страховщики назвали самые аварийные улицы Тюмени. Рейтинг возглавила улица Мельникайте.

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#Любовь Селезнева#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Доходы#Бедность
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