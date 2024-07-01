Тюменская область сдала позиции в рейтинге регионов по доходам населения

В исследовании РИА новости говорится, что на данный момент за чертой бедности живут 11,2% тюменцев, что на 0,7% меньше, по сравнению с прошлым годом. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг сейчас составляет 1.73.