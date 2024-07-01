Тюменская область сдала позиции в рейтинге регионов по доходам населения

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В рейтинге регионов по доходам населения Тюменская область заняла 36 место. Еще год назад она находилась на 31 месте.
В исследовании РИА новости говорится, что на данный момент за чертой бедности живут 11,2% тюменцев, что на 0,7% меньше, по сравнению с прошлым годом. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг сейчас составляет 1.73.
Лидируют в рейтинге Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Москва. На последних строчках Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тыва, Калмыкия и Алтай.
Ранее «Наш город» писал, что страховщики назвали самые аварийные улицы Тюмени. Рейтинг возглавила улица Мельникайте.