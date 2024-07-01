Тюменская больница арендует дорогой автомобиль бизнес-класса: зачем и почему?

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Тюменская Областная клиническая больница №1 шокировала многих своим решением арендовать автомобиль бизнес-класса. На сайте госзакупок появилась информация, что больница потратит более 960 000 рублей на аренду внедорожника Volkswagen Teramont 2018 года выпуска.
Контракт на аренду автомобиля был заключен с 17 июня 2024 года по 30 июня 2025 года. В документах госзакупок поясняется:
Арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору автомобиль VOLKSWAGEN TERAMONT, выпуска 2018 года. Обоснование: возникла потребность у заказчика. Цена: 964 300 рублей.
Это означает, что больница будет платить за аренду внедорожника почти миллион рублей в течение одного года.
Данный автомобиль относится к E-классу, который также называют бизнес-классом. Это означает, что машина имеет высокие эксплуатационные характеристики и комфортный салон, что может быть полезно для длительных поездок и важных встреч. Однако, неясно, для чего именно больнице понадобился такой роскошный автомобиль.
На фоне этой новости всплыли и другие проблемы больницы. В ОКБ №1 фельдшеры и медсестры выразили недовольство низкими зарплатами, переработками и грубым отношением со стороны руководства. Десятки сотрудников даже захотели уволиться.