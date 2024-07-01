nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Тюменская больница арендует дорогой автомобиль: зачем и почему?

Тюменская больница арендует дорогой автомобиль бизнес-класса: зачем и почему?

1 июля 2024, 13:05
Фото: 1MI
Тюменская больница арендует дорогой автомобиль: зачем и почему?

Тюменская больница арендует автомобиль бизнес-класса

В Тюменской Областной клинической больнице №1 решили потратить почти миллион рублей на аренду автомобиля бизнес-класса. Для чего учреждению такая дорогая иномарка?

Тюменская Областная клиническая больница №1 шокировала многих своим решением арендовать автомобиль бизнес-класса. На сайте госзакупок появилась информация, что больница потратит более 960 000 рублей на аренду внедорожника Volkswagen Teramont 2018 года выпуска.

Подробности сделки

Контракт на аренду автомобиля был заключен с 17 июня 2024 года по 30 июня 2025 года. В документах госзакупок поясняется:

Арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору автомобиль VOLKSWAGEN TERAMONT, выпуска 2018 года. Обоснование: возникла потребность у заказчика. Цена: 964 300 рублей.

Это означает, что больница будет платить за аренду внедорожника почти миллион рублей в течение одного года.

Volkswagen Teramont, 2018Volkswagen Teramont, 2018
Volkswagen Teramont, 2018
Фото: auto.ru

Данный автомобиль относится к E-классу, который также называют бизнес-классом. Это означает, что машина имеет высокие эксплуатационные характеристики и комфортный салон, что может быть полезно для длительных поездок и важных встреч. Однако, неясно, для чего именно больнице понадобился такой роскошный автомобиль.

Реакция сотрудников

На фоне этой новости всплыли и другие проблемы больницы. В ОКБ №1 фельдшеры и медсестры выразили недовольство низкими зарплатами, переработками и грубым отношением со стороны руководства. Десятки сотрудников даже захотели уволиться.

Читайте также:
Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьУчителя позавидуют: сколько зарабатывают руководители вузов и колледжей в Тюмени?За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей
#Ольга Харина#Общество#Больницы#Средняя зарплата#Машина#Машины
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42