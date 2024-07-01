Тюменская больница арендует дорогой автомобиль бизнес-класса: зачем и почему?

Данный автомобиль относится к E-классу, который также называют бизнес-классом. Это означает, что машина имеет высокие эксплуатационные характеристики и комфортный салон, что может быть полезно для длительных поездок и важных встреч. Однако, неясно, для чего именно больнице понадобился такой роскошный автомобиль.