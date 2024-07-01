Страховщики назвали топ самых аварийных улиц в Тюмени

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За четыре месяца 2024 года больше всего аварий произошло на улице Мельникайте. Из тысячи страховых случаев 70 приходится именно на эту улицу, рассказали в компании «Ингосстрах» РБК Тюмень.
Также в число лидеров вошли улицы Республики — 59 случаев, 50 лет Октября — 42 случая, Пермякова — 40 случаев, Широтная — 38 случаев, Федюнинского — 32 случая и Герцена — 26 случаев. Чаще всего за возмещением по ОСАГО обращаются владельцы автомобилей «Киа», «Хендай», «Тойота», «Лада» и «Фольксваген». Аналитики также отметили, что мужчины попадают в аварии чаще женщин — 63,6% и 36,4% соответственно.
Также в топ самых опасных дорог вошла трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Там с начала года произошло около 70 ДТП, в которых пострадали более 100 человек.
Ранее «Наш город» писал, что в центре Тюмени столкнулись две иномарки. В аварии пострадали двое детей и их отец.