Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигается опасная непогода

Сегодня, 1 июля, жителям южной части Тюменской области стоит быть бдительными, так как синоптики предупреждают о возможности сильных ливней, гроз и крупного града. По данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение ближайшего часа и продлятся до конца суток.