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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

На Тюмень надвигается грозовой фронт

Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигается опасная непогода

1 июля 2024, 11:47
Фото: 1MI
На Тюмень надвигается грозовой фронт
Жителям Тюмени стоит быть внимательными и готовыми к непогоде, так как согласно метеорологическому прогнозу, в городе ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Сегодня, 1 июля, жителям южной части Тюменской области стоит быть бдительными, так как синоптики предупреждают о возможности сильных ливней, гроз и крупного града. По данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение ближайшего часа и продлятся до конца суток.

Особое внимание следует уделить порывам ветра, которые могут достигать скорости до 25 м/с. Это может привести к возможным повреждениям на открытых территориях и к срыву рекламных конструкций.

Местами ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать подтопление улиц и дорог. Также возможны грозы с молниями, поэтому рекомендуется оставаться в помещении и избегать открытых пространств.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможности выпадения крупного града. Жителям региона рекомендуется принять меры предосторожности и защитить автомобили и другое имущество от возможных повреждений.

Следите за обновлениями прогноза погоды и будьте готовы к экстремальным погодным условиям.

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#Полина Пономаренко#Общество#Тюменская область#Погода#Ветер#Сильный ветер#Град#Шторм#Штормовое предупреждение#Ливень
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