Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигается опасная непогода

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Сегодня, 1 июля, жителям южной части Тюменской области стоит быть бдительными, так как синоптики предупреждают о возможности сильных ливней, гроз и крупного града. По данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение ближайшего часа и продлятся до конца суток.
Особое внимание следует уделить порывам ветра, которые могут достигать скорости до 25 м/с. Это может привести к возможным повреждениям на открытых территориях и к срыву рекламных конструкций.
Местами ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать подтопление улиц и дорог. Также возможны грозы с молниями, поэтому рекомендуется оставаться в помещении и избегать открытых пространств.
Кроме того, синоптики предупреждают о возможности выпадения крупного града. Жителям региона рекомендуется принять меры предосторожности и защитить автомобили и другое имущество от возможных повреждений.
Следите за обновлениями прогноза погоды и будьте готовы к экстремальным погодным условиям.