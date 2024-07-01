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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени изменят схему движения трех автобусов

Схему движения автобусов поменяют в Тюмени

1 июля 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Тюмени изменят схему движения трех автобусов

По новому маршруту общественный городской транспорт будет ездить с 5 по 22 июля. Изменения коснутся маршрутов № 57, 57д, 88 в связи перекрытием улицы Геологоразведчиков из-за ремонта на теплосетях.

Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

Фото: Тюмень. Администрация города.

Расписание можно уточнить в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом теплосети с 12 июля по 1 сентября будет закроют для транспорта движение по улицам Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Альтернативные маршруты организуют по Тарской, Шиллера и межквартальным проездам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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