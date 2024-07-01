Схему движения автобусов поменяют в Тюмени

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.
Расписание можно уточнить в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом теплосети с 12 июля по 1 сентября будет закроют для транспорта движение по улицам Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Альтернативные маршруты организуют по Тарской, Шиллера и межквартальным проездам.