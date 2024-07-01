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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Пожар уничтожил кафе «Светлана» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Пожар уничтожил популярное кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

1 июля 2024, 13:15
Фото: 1MI
Пожар уничтожил кафе «Светлана» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло чрезвычайное происшествие, оставившее многих в шоке. Не стало популярного придорожного кафе «Светлана».

Вечером на трассе, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск, произошло печальное событие: сгорело придорожное кафе «Светлана». Это заведение было известно многим водителям и жителям окрестностей, и его утрата стала настоящим ударом для тех, кто часто останавливался там на перекус.

Реакция жителей

Пользователи социальных сетей, особенно из Нефтеюганска, активно обсуждают произошедшее. В паблике «Типичный Нефтеюганск» появилось видео, на котором видно, как пожарные отчаянно пытаются потушить огонь. Некоторые подписчики выразили своё огорчение по поводу случившегося.

— Кому помешала наша Нефтеюганская знаменитость? — написал один из пользователей, Александр Дружинин, выражая общее недоумение и грусть.
Пожар уничтожил кафе «Светлана» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Видео: mdps86

Версии и расследование

На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Исключить или подтвердить версию поджога пока не удалось. Это заставляет многих задаваться вопросами и строить свои догадки.

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#Ольга Харина#Общество#Видео#Кафе#Пожар#Пожары
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