Пожар уничтожил популярное кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Вечером на трассе, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск, произошло печальное событие: сгорело придорожное кафе «Светлана». Это заведение было известно многим водителям и жителям окрестностей, и его утрата стала настоящим ударом для тех, кто часто останавливался там на перекус.