Пожар уничтожил популярное кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Вечером на трассе, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск, произошло печальное событие: сгорело придорожное кафе «Светлана». Это заведение было известно многим водителям и жителям окрестностей, и его утрата стала настоящим ударом для тех, кто часто останавливался там на перекус.
Пользователи социальных сетей, особенно из Нефтеюганска, активно обсуждают произошедшее. В паблике «Типичный Нефтеюганск» появилось видео, на котором видно, как пожарные отчаянно пытаются потушить огонь. Некоторые подписчики выразили своё огорчение по поводу случившегося.
— Кому помешала наша Нефтеюганская знаменитость? — написал один из пользователей, Александр Дружинин, выражая общее недоумение и грусть.
На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Исключить или подтвердить версию поджога пока не удалось. Это заставляет многих задаваться вопросами и строить свои догадки.