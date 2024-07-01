Почти месяц без привычных маршрутов: в Тюмени перекроют важные городские магистрали

С 9 по 31 июля 2024 года в Тюмени будут перекрыты два участка дорог: на улице Свободы в районе дома № 84 корпус 1 и на улице Пугачева на пересечении с улицей Деревообделочников. Причина — капитальный ремонт теплосети. Эти работы необходимы для поддержания стабильного теплоснабжения в зимний период, но сейчас они требуют временного прекращения движения на указанных участках.