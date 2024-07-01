Почти месяц без привычных маршрутов: в Тюмени перекроют важные городские магистрали

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
С 9 по 31 июля 2024 года в Тюмени будут перекрыты два участка дорог: на улице Свободы в районе дома № 84 корпус 1 и на улице Пугачева на пересечении с улицей Деревообделочников. Причина — капитальный ремонт теплосети. Эти работы необходимы для поддержания стабильного теплоснабжения в зимний период, но сейчас они требуют временного прекращения движения на указанных участках.
Теплосеть — система трубопроводов, по которым горячая вода поступает в дома. Она обеспечивает отопление в зимний период и горячее водоснабжение круглый год. Ремонт теплосети — сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя замену старых труб на новые, более современные и надежные. Это поможет избежать аварий в холодное время года и обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячей воды.
Важно заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.
Городская администрация Тюмени уже подготовила рекомендации по объезду перекрытых улиц.
— Просим всех участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать свой маршрут и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Основными альтернативными маршрутами станут:
Эти улицы уже оборудованы соответствующими дорожными знаками, которые помогут водителям сориентироваться в новых условиях.