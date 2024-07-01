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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Почти месяц без привычных маршрутов: перекрытие улиц Свободы и Пугачева в Тюмени

Почти месяц без привычных маршрутов: в Тюмени перекроют важные городские магистрали

1 июля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Почти месяц без привычных маршрутов: перекрытие улиц Свободы и Пугачева в Тюмени

В Тюмени две улицы перекроют почти на месяц из-за ремонта теплосетей

С приходом июля Тюмень столкнется с серьезными изменениями в движении. Две ключевые улицы города будут перекрыты почти на месяц, что может доставить неудобства многим автомобилистам.

С 9 по 31 июля 2024 года в Тюмени будут перекрыты два участка дорог: на улице Свободы в районе дома № 84 корпус 1 и на улице Пугачева на пересечении с улицей Деревообделочников. Причина — капитальный ремонт теплосети. Эти работы необходимы для поддержания стабильного теплоснабжения в зимний период, но сейчас они требуют временного прекращения движения на указанных участках.

Почему это важно?

Теплосеть — система трубопроводов, по которым горячая вода поступает в дома. Она обеспечивает отопление в зимний период и горячее водоснабжение круглый год. Ремонт теплосети — сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя замену старых труб на новые, более современные и надежные. Это поможет избежать аварий в холодное время года и обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячей воды.

Временные ограничения: где и когда

  • Улица Свободы: движение будет перекрыто в районе дома № 84 корпус 1. Этот участок улицы находится в центральной части города, что делает его важным транспортным узлом.
  • Улица Пугачева: перекрытие коснется пересечения с улицей Деревообделочников. Это также оживленный перекресток, который многие используют для проезда через город.

Важно заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.

Для объезда предлагают использовать улицы Толстого и ПолевуюДля объезда предлагают использовать улицы Толстого и Полевую
Для объезда предлагают использовать улицы Толстого и Полевую
Фото: tyumen-city.ru
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Как объехать перекрытые участки?

Городская администрация Тюмени уже подготовила рекомендации по объезду перекрытых улиц.

— Просим всех участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать свой маршрут и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Основными альтернативными маршрутами станут:

  • Улица Льва Толстого: одна из центральных улиц города, которая проходит параллельно улице Свободы и позволит объехать перекрытый участок.
  • Улица Полевая: еще одна параллельная улица, которая поможет объехать заторы на улице Пугачева.

Эти улицы уже оборудованы соответствующими дорожными знаками, которые помогут водителям сориентироваться в новых условиях.

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#Ольга Харина#Общество#Строительство#Автомобилисты#Дорога#Автомобили#Дороги#Автовладельцы#Ремонт дорог#Авто
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