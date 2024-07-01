Победитель весенней акции от УСТЭК получил в подарок смартфон

Информация о результатах розыгрыша и протокол с указанием всех лицевых счетов победителей размещены на официальном сайте компании https://ao-ustek.ru. УСТЭК благодарит всех участников розыгрыша и поздравляет победителей. Подписывайтесь на группу Вконтакте https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. Впереди еще много интересных событий и приятных бонусов для тех, кто вовремя оплачивает счета и не копит долги за коммунальные услуги перед УСТЭК.