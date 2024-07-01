Победитель весенней акции от УСТЭК получил в подарок смартфон

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Участие в акции приняли 4 тысячи 480 добросовестных потребителей. Все они вовремя оплатили текущие счета и внесли аванс на предстоящий период. Счастливчиков определяли рандомно — с помощью генератора случайных чисел.
Меня, наверное, наградили за то, что я всегда плачу по счетам вовремя. Вот вы знаете, я сразу первым делом, когда получаю пенсию, иду оплачивать все коммунальные услуги. У меня такая позиция. Дело в том, что мы получаем свет, воду, тепло, а за всеми этими услугами стоят люди, и эти люди должны своевременно получать оплату за свой труд, — поделилась своими впечатлениями победительница Ольга Викторовна Понфилова, получившая зачисление на лицевой счет.
Обладателем главного приза — смартфона Samsung Galaxy — стал Александр Игоревич Сироткин.
Эта квартира куплена для мамы, она оплачивает услуги теплоснабжения. Ей позвонили и сказали, что нужно забрать телефон. Я проверил информацию в интернете, убедился, что это действительно правда. Забрал телефон и дальше передам его маме, — рассказал победитель Александр Сироткин, получивший смартфон.
Информация о результатах розыгрыша и протокол с указанием всех лицевых счетов победителей размещены на официальном сайте компании https://ao-ustek.ru. УСТЭК благодарит всех участников розыгрыша и поздравляет победителей. Подписывайтесь на группу Вконтакте https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. Впереди еще много интересных событий и приятных бонусов для тех, кто вовремя оплачивает счета и не копит долги за коммунальные услуги перед УСТЭК.