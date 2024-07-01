Одну из дорог Тюмени будут перекрывать до конца июля. КАРТА

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Проезд Геологоразведчиков в Тюмени будет перекрываться трижды за месяц. Там будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети, предупредили в администрации города.
Так, с 5 по 10 июля будет закрыт проезд на кольце, с 10 по 15 июля — в районе дома №34, с 15 по 22 июля — на кольце в районе дома №38. Объехать можно будет по Тульской и Республики.
Также капремонт тепловой сети будет проводиться на Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Дороги на этих улицах будут перекрываться до сентября.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени будут изыматься участки на Максима Горького. Там хотят построить новую дорогу.