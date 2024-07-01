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Posted 1 июля, 04:46

Published 1 июля, 04:46

Modified 1 июля, 04:48

Updated 1 июля, 04:48

В Тюмени до конца июля будут перекрывать проезд Геологоразведчиков

Одну из дорог Тюмени будут перекрывать до конца июля. КАРТА

1 июля 2024, 04:46
Фото: 1MI.

В Тюмени до конца июля будут перекрывать проезд Геологоразведчиков

За месяц дорога будет перекрываться трижды. Там пройдет капремонт тепловой сети.

Проезд Геологоразведчиков в Тюмени будет перекрываться трижды за месяц. Там будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети, предупредили в администрации города.

Так, с 5 по 10 июля будет закрыт проезд на кольце, с 10 по 15 июля — в районе дома №34, с 15 по 22 июля — на кольце в районе дома №38. Объехать можно будет по Тульской и Республики.

Также капремонт тепловой сети будет проводиться на Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Дороги на этих улицах будут перекрываться до сентября.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени будут изыматься участки на Максима Горького. Там хотят построить новую дорогу.

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