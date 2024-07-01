Медицинский обман в Тюмени: Пенсионеры стали жертвами фальшивых докторов

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Тюмени разгорается скандал вокруг медицинского салона «Импульс-Мед», где пенсионеров обманывали ненастоящие доктора, назначая лечение от болезней, которых не существует. Прокуратура Тюменской области сообщает о мошенничестве на сумму 11,6 миллиона рублей.
Супружеская пара из Кирова, используя салон «Импульс-Мед» в качестве фасада, организовала преступную схему. Они нанимали людей для ролей руководителей, менеджеров и даже врачей. Пенсионеров привлекали обещаниями бесплатного обследования, в ходе которого «врачи» выявляли несуществующие заболевания и предлагали дорогостоящее «лечение» с помощью «волшебного» аппарата, доступного только в этом салоне.
За процедуры, обещающие исцеление, мошенники взимали от 35 до 110 тысяч рублей. В результате, 127 пожилых жителей региона были обмануты на общую сумму в 11,6 миллиона рублей.
На имущество супружеской пары наложен арест, и дело скоро будет рассмотрено Ленинским судом Тюмени. Этот случай стал очередным напоминанием о том, что, несмотря на многочисленные предупреждения, пенсионеры остаются уязвимыми перед лицом всё более изощрённых методов мошенников.
Этот инцидент подчёркивает необходимость повышенной бдительности среди пожилых людей и их родственников, а также важность проверки лицензий и репутации медицинских учреждений перед обращением за услугами.