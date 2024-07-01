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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Как лжеврачам удалось обмануть пенсионеров?

Медицинский обман в Тюмени: Пенсионеры стали жертвами фальшивых докторов

1 июля 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Как лжеврачам удалось обмануть пенсионеров?

Пенсионеры из Тюмени стали жертвами фальшивых докторов

Жители Тюмени выявили медицинский обман, в результате которого пенсионеры стали жертвами фальшивых докторов. Какие методы использовали обманщики и каков масштаб преступления?

В Тюмени разгорается скандал вокруг медицинского салона «Импульс-Мед», где пенсионеров обманывали ненастоящие доктора, назначая лечение от болезней, которых не существует. Прокуратура Тюменской области сообщает о мошенничестве на сумму 11,6 миллиона рублей.

Фальшивые диагнозы и иллюзия заботы

Супружеская пара из Кирова, используя салон «Импульс-Мед» в качестве фасада, организовала преступную схему. Они нанимали людей для ролей руководителей, менеджеров и даже врачей. Пенсионеров привлекали обещаниями бесплатного обследования, в ходе которого «врачи» выявляли несуществующие заболевания и предлагали дорогостоящее «лечение» с помощью «волшебного» аппарата, доступного только в этом салоне.

Цена иллюзии

За процедуры, обещающие исцеление, мошенники взимали от 35 до 110 тысяч рублей. В результате, 127 пожилых жителей региона были обмануты на общую сумму в 11,6 миллиона рублей.

Правосудие на подходе

На имущество супружеской пары наложен арест, и дело скоро будет рассмотрено Ленинским судом Тюмени. Этот случай стал очередным напоминанием о том, что, несмотря на многочисленные предупреждения, пенсионеры остаются уязвимыми перед лицом всё более изощрённых методов мошенников.

Важность бдительности

Этот инцидент подчёркивает необходимость повышенной бдительности среди пожилых людей и их родственников, а также важность проверки лицензий и репутации медицинских учреждений перед обращением за услугами.

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#Полина Пономаренко#Общество#Мошенничество#Пенсионеры#Мошенники#Медицина72#Обман
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