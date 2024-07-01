Медицинский обман в Тюмени: Пенсионеры стали жертвами фальшивых докторов

Супружеская пара из Кирова, используя салон «Импульс-Мед» в качестве фасада, организовала преступную схему. Они нанимали людей для ролей руководителей, менеджеров и даже врачей. Пенсионеров привлекали обещаниями бесплатного обследования, в ходе которого «врачи» выявляли несуществующие заболевания и предлагали дорогостоящее «лечение» с помощью «волшебного» аппарата, доступного только в этом салоне.