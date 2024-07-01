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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

1 июля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Трагическое ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель Kia Rio попал в серьезное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, столкнувшись с лосем. Животное скончалось, человек чудом выжил.

Ночью 30 июня на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина. Водитель Kia Rio, двигаясь на большой скорости, не успел среагировать на лося, внезапно выбежавшего на дорогу. Это привело к трагическим последствиям.

Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось.Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось.
Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось.
Фото: 1MI

Подробности происшествия

Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось. Из-за высокой скорости мужчина не успел затормозить и сбил животное. Столкновение было настолько сильным, что машину отбросило в кювет.

К сожалению, лось погиб на месте. Водитель получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают расследование происшествияСотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают расследование происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают расследование происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Мнение экспертов и последствия для природы

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают расследование происшествия. Они отмечают, что водитель двигался с небезопасной скоростью, что и стало одной из причин аварии.

— Мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу. Животное, участвовавшее в происшествии, погибло на месте. На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые процессуальные действия. По данному инциденту ведется проверка. Материалы были переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для принятия мер в связи с причинением вреда окружающей среде, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Материалы по происшествию переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Вопросы экологического вреда будут рассмотрены соответствующими специалистами.

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#Ольга Харина#Общество#Аварии#Аварийность#Машина#Авария на дороге#Животное#Машины
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