Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Ночью 30 июня на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина. Водитель Kia Rio, двигаясь на большой скорости, не успел среагировать на лося, внезапно выбежавшего на дорогу. Это привело к трагическим последствиям.
Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось. Из-за высокой скорости мужчина не успел затормозить и сбил животное. Столкновение было настолько сильным, что машину отбросило в кювет.
К сожалению, лось погиб на месте. Водитель получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают расследование происшествия. Они отмечают, что водитель двигался с небезопасной скоростью, что и стало одной из причин аварии.
— Мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу. Животное, участвовавшее в происшествии, погибло на месте. На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые процессуальные действия. По данному инциденту ведется проверка. Материалы были переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для принятия мер в связи с причинением вреда окружающей среде, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Материалы по происшествию переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Вопросы экологического вреда будут рассмотрены соответствующими специалистами.