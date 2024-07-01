Лось на дороге: трагическое ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Авария случилась на 9-м километре трассы, рядом с поселком Белоярский. Водитель, житель Нефтеюганска, двигался в сторону города Заречный, когда на дорогу выбежал лось. Из-за высокой скорости мужчина не успел затормозить и сбил животное. Столкновение было настолько сильным, что машину отбросило в кювет.