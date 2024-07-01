Исполнитель роли Голлума Энди Серкис раскрыл детали нового «Властелина колец»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По его словам, нынешнее название картины рабочее и еще может измениться. В центре внимания ленты окажется Голлум, а в повествование вернутся некоторые знакомые герои, пишет «Ридус».
На конвенте ACE Superhero Comic Con Серкис отметил: «На данном этапе слишком рано брать на себя какие-либо обязательства, но могу сказать, что фильм станет глубоким погружением в характер Голлума. Возможно, мы увидим возвращение некоторых известных персонажей, но не буду раскрывать, кого именно».
Недавно желание вернуться во франшизу выразили исполнители ролей Арагорна и Гэндальфа — Вигго Мортенсен и Иэн МакКеллен. Выпуском «Охоты на Голлума» займется Warner Bros. Сценарий для фильма напишут создательницы оригинальной трилогии «Властелин колец» Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Питер Джексон станет продюсером картины. Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 2026 год.