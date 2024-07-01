nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Исполнитель роли Голлума Энди Серкис раскрыл детали нового «Властелина колец»

1 июля 2024, 07:12
Актёр и режиссёр Энди Серкис раскрыл детали предстоящего фильма «Охота на Голлума», который станет продолжением франшизы «Властелин Колец».

По его словам, нынешнее название картины рабочее и еще может измениться. В центре внимания ленты окажется Голлум, а в повествование вернутся некоторые знакомые герои, пишет «Ридус».

На конвенте ACE Superhero Comic Con Серкис отметил: «На данном этапе слишком рано брать на себя какие-либо обязательства, но могу сказать, что фильм станет глубоким погружением в характер Голлума. Возможно, мы увидим возвращение некоторых известных персонажей, но не буду раскрывать, кого именно».

Недавно желание вернуться во франшизу выразили исполнители ролей Арагорна и Гэндальфа — Вигго Мортенсен и Иэн МакКеллен. Выпуском «Охоты на Голлума» займется Warner Bros. Сценарий для фильма напишут создательницы оригинальной трилогии «Властелин колец» Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Питер Джексон станет продюсером картины. Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 2026 год.

Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42