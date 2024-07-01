Исполнитель роли Голлума Энди Серкис раскрыл детали нового «Властелина колец»

На конвенте ACE Superhero Comic Con Серкис отметил: «На данном этапе слишком рано брать на себя какие-либо обязательства, но могу сказать, что фильм станет глубоким погружением в характер Голлума. Возможно, мы увидим возвращение некоторых известных персонажей, но не буду раскрывать, кого именно».