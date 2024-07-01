«Головоломка 2» стала первым фильмом в 2024 году, собравшим 1 млрд долларов

Анимационный фильм Pixar «Головоломка 2» за две недели проката собрал в мире 1 млрд долларов. Это первый фильм в 2024 году, который достиг этого показателя. Продолжению знаменитого мультфильма для этого потребовалось чуть больше двух недель, передает runews24.ru.