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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

«Головоломка 2» стала первым фильмом в 2024 году, собравшим 1 млрд долларов

1 июля 2024, 09:50
До нее только 11 мультфильмов зарабатывали в прокате более 1 млрд долларов, и 8 из них были проектами Disney. В неофициальном российском прокате лента тоже хорошо стартовала.

Анимационный фильм Pixar «Головоломка 2» за две недели проката собрал в мире 1 млрд долларов. Это первый фильм в 2024 году, который достиг этого показателя. Продолжению знаменитого мультфильма для этого потребовалось чуть больше двух недель, передает runews24.ru.

Всего 11 анимационных фильмов в истории достигли таких успехов, причем восемь из них были выпущены корпорацией Disney, которой и принадлежит студия Pixar.

В России мультфильм официально не вышел, но в некоторых кинотеатрах его можно посмотреть по «предсеансному обслуживанию». За свой первый уикенд в России мультфильму удалось заработать около 80 млн рублей.

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