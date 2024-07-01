«Головоломка 2» стала первым фильмом в 2024 году, собравшим 1 млрд долларов

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Анимационный фильм Pixar «Головоломка 2» за две недели проката собрал в мире 1 млрд долларов. Это первый фильм в 2024 году, который достиг этого показателя. Продолжению знаменитого мультфильма для этого потребовалось чуть больше двух недель, передает runews24.ru.
Всего 11 анимационных фильмов в истории достигли таких успехов, причем восемь из них были выпущены корпорацией Disney, которой и принадлежит студия Pixar.
В России мультфильм официально не вышел, но в некоторых кинотеатрах его можно посмотреть по «предсеансному обслуживанию». За свой первый уикенд в России мультфильму удалось заработать около 80 млн рублей.