nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Двое детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Двое детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

1 июля 2024, 07:57
Фото: ГАИ ТО
Авария произошла на 75-м километре федеральной автодороги, недалеко Ялуторовска. Столкнулись Mitsubishi и Honda.
Сюжет
Дети

По предварительным данным, водитель Mitsubishi выезжал на трассу со второстепенной дороги. Не убедившись в безопасности, он не пропустил вторую иномарку.

Видео: ГАИ ТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры Honda — 55-летняя женщина и двое детей 8-ми и 9-ти лет. Они ехали на заднем сиденье автомобиля.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на улиц Герцена и Первомайской столкнулись Renault и Infiniti. Авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда. В ДТП травмы получили три человека, в том числе двое детей.

Читайте также:
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бумТюменская область сдала позиции в рейтинге регионов по доходам населенияЛедовый каток откроют в этом году на улице Народной в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Трасса Тюмень - Омск#Тюмень - Омск
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42