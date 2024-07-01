Двое детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По предварительным данным, водитель Mitsubishi выезжал на трассу со второстепенной дороги. Не убедившись в безопасности, он не пропустил вторую иномарку.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры Honda — 55-летняя женщина и двое детей 8-ми и 9-ти лет. Они ехали на заднем сиденье автомобиля.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на улиц Герцена и Первомайской столкнулись Renault и Infiniti. Авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда. В ДТП травмы получили три человека, в том числе двое детей.