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Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

6 веских причин, почему нужно включать груши в свой ежедневный рацион

6 веских причин, почему нужно включать груши в свой ежедневный рацион

1 июля 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня много говорится о пользе яблок, авокадо, ягод годжи и других плодов. Однако еще об одном фрукте, который обладает множеством полезных свойств, незаслуженно забыли — и это груша.

Как пишет newia.ru, высокое содержание флавоноидов в грушах благотворно влияет на уменьшение воспалительных процессов в организме и защищает от развития достаточно серьезных заболеваний, в числе которых диабет второго типа и болезни сердца.

Бактерии, улучшающие пищеварение, а также отвечающие за укрепление иммунитета, называют пробиотиками, а вещества, которыми они питаются, — пребиотиками. Так вот пребиотики находятся в избытке в обычных грушах.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, а также низкому гликемическому индексу груша помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови, а также снизить риск развития диабета второго типа.

Кроме того, груши являются настоящей кладовой антиоксидантов: витамина К, витамина С, антоцианов, кверцетина.

Груша также может похвастаться и высоким содержанием пищевых волокон, что уменьшает риск развития болезней сердца. А флавоноид кверцетин в кожуре груш позволяет значительно снизить уровень плохого холестерина.

Высокий уровень клетчатки также нормализует работу кишечника при запорах, что особенно важно для людей, сталкивающихся с подобными трудностями.

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