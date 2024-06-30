Двое детей пострадали в серьезной аварии в центре Тюмени

По предварительным данным 69-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу Infiniti. В результате аварии травмы получили три пассажира Renault — дети 11-тии и 9-ти лет их 44-летий отец. Их госпитализировали.