Двое детей пострадали в серьезной аварии в центре Тюмени

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По предварительным данным 69-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу Infiniti. В результате аварии травмы получили три пассажира Renault — дети 11-тии и 9-ти лет их 44-летий отец. Их госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске насмерть сбил подростка, едущего на велосипеде. Ребенок ехал по проезжей части.