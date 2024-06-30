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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюмени двое детей пострадали в серьезной аварии

Двое детей пострадали в серьезной аварии в центре Тюмени

30 июня 2024, 08:07
Фото: ГИБДД

В Тюмени двое детей пострадали в серьезной аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Герцена Первомайской. Там столкнулись Renault и Infiniti.
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Дети

По предварительным данным 69-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу Infiniti. В результате аварии травмы получили три пассажира Renault — дети 11-тии и 9-ти лет их 44-летий отец. Их госпитализировали.

Фото: ГИБДД

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске насмерть сбил подростка, едущего на велосипеде. Ребенок ехал по проезжей части.

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