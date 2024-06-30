30-градусная жара вернется в Тюмень в начале июля

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В понедельник, 1 июля, на юге региона ожидается потепление до +20…+25. День пройдет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах вероятны грозы и кратковременные дожди.
Во вторник на юге Тюменской области синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, туман, усиление ветра до 20 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут +12…+17, в дневные часы +20…+25. В следу день пройдет преимущественно без осадков, при ветре 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день составит +18…+23.
В Тюмени в понедельник ожидается солнечная погода и +11…+17 ночью, до +22…+25 в светлое время суток. Во вторник, 2 июля, в утренние часы метеорологи обещают кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +18…+21. В среду существенно погода не изменится, а в четверг в областной столице существенно потеплеет — к полудню столбики термометров поднимутся до +28…+29. Осадки в этот день маловероятны.