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В Тюмень вернется 30-градусная жара

30-градусная жара вернется в Тюмень в начале июля

30 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI

В Тюмень вернется 30-градусная жара

По прогнозам метеорологов, до +30 воздух в областной столице погреется в пятницу, 5 июля. Продержится жаркая погода до конца первой декады июля, после чего вновь похолодает до +20…+21.

В понедельник, 1 июля, на юге региона ожидается потепление до +20…+25. День пройдет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах вероятны грозы и кратковременные дожди.

Во вторник на юге Тюменской области синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, туман, усиление ветра до 20 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут +12…+17, в дневные часы +20…+25. В следу день пройдет преимущественно без осадков, при ветре 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день составит +18…+23.

В Тюмени в понедельник ожидается солнечная погода и +11…+17 ночью, до +22…+25 в светлое время суток. Во вторник, 2 июля, в утренние часы метеорологи обещают кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +18…+21. В среду существенно погода не изменится, а в четверг в областной столице существенно потеплеет — к полудню столбики термометров поднимутся до +28…+29. Осадки в этот день маловероятны.

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