30-градусная жара вернется в Тюмень в начале июля

В Тюмени в понедельник ожидается солнечная погода и +11…+17 ночью, до +22…+25 в светлое время суток. Во вторник, 2 июля, в утренние часы метеорологи обещают кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +18…+21. В среду существенно погода не изменится, а в четверг в областной столице существенно потеплеет — к полудню столбики термометров поднимутся до +28…+29. Осадки в этот день маловероятны.