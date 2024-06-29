Защитите семью от непредвиденных расходов на лечение. Оформите ДМС онлайн

Posted 29 июня, 08:52
Published 29 июня, 08:52
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Выгоды и плюсы полиса ДМС «Доктор Лайк»
Этот полис можно приобрести онлайн — без визита в офис СОГАЗа. В страховку входит полный спектр поликлинических услуг, лабораторные исследования, сезонная вакцинация от гриппа и диспансерный осмотр (для детей).
При оформлении полиса вы можете выбрать и добавить несколько опций, например, стоматологическую медпомощь. Застраховать можно любого человека в возрасте от 1 до 70 лет. В полис «Доктор Лайк» включены онлайн-консультации врачей 21 узкой специализации, а также терапевтов и педиатров. Для онлайн-общения с врачами можно установить бесплатное мобильное приложение «СОГАЗ — здоровье и страхование».
Контакт-центр СОГАЗа работает круглосуточно (8 800 333 08 88). На звонки отвечают сотрудники с медицинским образованием. Они всегда подскажут застрахованному правильный порядок действий в любой ситуации.
Экономия очевидна
С полисом ДМС «Доктор Лайк» вы оплачиваете 50%, 40% или 25% стоимости полученных медуслуг — на ваш выбор. Остальное клиникам заплатит СОГАЗ.
До 1 000 000 рублей — максимальный размер стоимости медуслуг, полученных человеком, застрахованным по программе ДМС «Доктор Лайк». Стоимость полиса «Доктор Лайк» — от 5560 рублей в год.