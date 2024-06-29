Устойчивое развитие и глобальное сотрудничество: Москва на форуме B20

Сергей Черёмин отметил: «Москва может продемонстрировать, насколько комфортным может быть мегаполис для бизнеса, как местного, так и международного». В столице продолжают работать компании из США, Италии и Франции, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время Москва сотрудничает с более чем 100 странами мира.