Устойчивое развитие и глобальное сотрудничество: Москва на форуме B20

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сергей Черёмин, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС), выступил на этом мероприятии, подчеркнув, что все стратегии Москвы основываются на принципах устойчивого развития. Эти принципы охватывают транспорт, строительство, социальную сферу, образование, здравоохранение, цифровизацию и кадровую политику.
Для Москвы важной задачей является диверсификация источников бюджетных поступлений. В 2010 году около 40% бюджета столицы зависело от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний, но сегодня эта зависимость сократилась до 4,5%. Это позволило городу достичь почти бездефицитного бюджета и направить значительные средства на развитие городской среды.
Сергей Черёмин отметил: «Москва может продемонстрировать, насколько комфортным может быть мегаполис для бизнеса, как местного, так и международного». В столице продолжают работать компании из США, Италии и Франции, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время Москва сотрудничает с более чем 100 странами мира.
Согласно прогнозам международных организаций, городское население будет продолжать расти, что требует консолидации усилий мегаполисов для разработки стратегий дальнейшего развития. Взаимодействие между городами выходит на новый уровень. Москва активно ищет новых партнёров и делится своим опытом. Комплексный диалог в международных институтах сотрудничества имеет особое значение для столицы. Москва разрабатывает рекомендации для стран G20, участвует в B20 и U20 и намерена продолжать свою активную деятельность в рамках G20.
Таким образом, Москва нацелена на устойчивое развитие, улучшение качества жизни и создание комфортных условий для бизнеса. Участие в международных форумах и сотрудничество с городами по всему миру помогают столице достигать этих целей. Черёмин подчеркнул, что такой подход позволяет Москве оставаться конкурентоспособным мегаполисом на глобальной арене, привлекая инвесторов и партнёров из разных стран.