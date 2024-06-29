Самолет Тюмень — Сочи вернули в Рощино из-за больной пенсионерки

Ранее «Наш Город» писал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, следовавший по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург во время посадки выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В Кольцово была объявлена тревога с кодом красный. По счастливой случайности во время ЧП никто не пострадал.