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Posted 29 июня, 11:29

Published 29 июня, 11:29

Modified 29 июня, 11:32

Updated 29 июня, 11:32

Самолет Тюмень — Сочи не смог вылететь из Рощино из-за больной пассажирки

Самолет Тюмень — Сочи вернули в Рощино из-за больной пенсионерки

29 июня 2024, 11:29
Фото: 1MI.

Самолет Тюмень — Сочи не смог вылететь из Рощино из-за больной пассажирки

Самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший сегодня утром из Тюмени в Сочи, вернулся на стоянку из-за пассажирки в предынсультном состоянии.
«На предварительном старте экипаж воздушного суда доложил о женщине в предынсультном состоянии, 60 лет. Возврат на стоянку», — передает тг-канал Aviaincident.

В итоге из Рощино борт отправился с задержкой на 1 час 22 минуты. О состоянии здоровья женщины информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, следовавший по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург во время посадки выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В Кольцово была объявлена тревога с кодом красный. По счастливой случайности во время ЧП никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
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