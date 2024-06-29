Международное сотрудничество городов: Москва на передовой глобальных изменений

Москва заключает трёхлетние программы сотрудничества, охватывающие градостроительство, транспорт, социальную сферу, здравоохранение, культуру и цифровизацию. Эти программы способствовали росту внешнеэкономических связей. Также созданы комиссии по сотрудничеству с различными странами, например, с Белоруссией. Внешний торговый оборот между Москвой и Белоруссией увеличился с 2,5 до 21 миллиарда долларов. Важное сотрудничество установлено и с Китаем: в январе 2023 года представители правительства Москвы посетили Китай, где была подписана программа сотрудничества с Харбином. В мае 2024 года Москва стала партнёром Харбина на Российско-Китайском ЭКСПО.