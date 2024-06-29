ДВМС делится результатами и планами международного сотрудничества на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Это панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей», Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) и бизнес-диалог «Россия — Индия».
Роль дипломатии городов в современном мире стала центральной темой панельной дискуссии «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей». Министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин отметил, что межрегиональные связи открывают новые возможности для глобального сотрудничества. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в международных рейтингах. Трехлетние программы сотрудничества и специальные комиссии по взаимодействию с различными странами способствуют росту внешнеэкономических связей и увеличению торгового оборота. Успешный опыт сотрудничества с партнерами из Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции демонстрирует эффективность дипломатии городов в преодолении политических барьеров.
Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» стал площадкой для обсуждения принципов устойчивого развития в городском управлении. Москва служит примером успешной диверсификации источников поступления в бюджет, снижения зависимости от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний, сохранения практически бездефицитного бюджета и направления значительных средств на развитие городской среды.
Бизнес-диалог «Россия — Индия» был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития. Несмотря на рекордный уровень товарооборота между странами, важной задачей остается выработка торгово-экономического баланса и определение новых перспективных товаров для взаимодействия.
Ключевые мероприятия форума стали катализатором для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом и выработки новых подходов к взаимодействию в меняющемся мире.