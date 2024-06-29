ДВМС делится результатами и планами международного сотрудничества на ПМЭФ-2024

Роль дипломатии городов в современном мире стала центральной темой панельной дискуссии «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей». Министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин отметил, что межрегиональные связи открывают новые возможности для глобального сотрудничества. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в международных рейтингах. Трехлетние программы сотрудничества и специальные комиссии по взаимодействию с различными странами способствуют росту внешнеэкономических связей и увеличению торгового оборота. Успешный опыт сотрудничества с партнерами из Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции демонстрирует эффективность дипломатии городов в преодолении политических барьеров.