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Самолёт из Тобольска развернуло и выбросило с полосы при посадке в Екатеринбурге

Bombardier из Тобольска развернуло и выбросило с полосы при посадке в Кольцово

29 июня 2024, 10:21
Фото: 1MI

Самолёт из Тобольска развернуло и выбросило с полосы при посадке в Екатеринбурге

Самолет «ЮВТ Аэро» при пробеге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт выполнял рейс по маршруту Томск — Екатеринбург. В момент ЧП в самолете находилось 49 человек, включая трех членов экипажа.

Как передает тг-канал Авиаторщина, после посадки, на этапе пробега, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы вправо на 20-25 метров. В Кольцово была объявлена тревога с кодом красный.

Фото: тг-канал Авиаторщина

К счастью, во время ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал — пассажиры были эвакуированы в здание аэровокзала. Воздушное судно, по предварительной информации, также повреждено не было.

Из-за произошедшего инцидента, временно в екатеринбургском Кольцово были приостановлены вылеты и прилеты воздушных судов. Три борта ушли на запасной аэродром в Челябинск.

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Известно, что посадка выполнялась на мокрую ВПП с коэффициентом сцепления 0,45 в условиях бокового ветра 9 м/с м порывов до 14 м/с.

В настоящее время транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском Рощино из-за тумана накануне были задержаны более десятка авиарейсов. Некоторые самолеты отправили в пункт назначения на десять часов позже времени, указанного в расписании.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЧП#Самолеты#Авиация
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