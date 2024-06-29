Bombardier из Тобольска развернуло и выбросило с полосы при посадке в Кольцово

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:34
Как передает тг-канал Авиаторщина, после посадки, на этапе пробега, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы вправо на 20-25 метров. В Кольцово была объявлена тревога с кодом красный.
К счастью, во время ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал — пассажиры были эвакуированы в здание аэровокзала. Воздушное судно, по предварительной информации, также повреждено не было.
Из-за произошедшего инцидента, временно в екатеринбургском Кольцово были приостановлены вылеты и прилеты воздушных судов. Три борта ушли на запасной аэродром в Челябинск.
Известно, что посадка выполнялась на мокрую ВПП с коэффициентом сцепления 0,45 в условиях бокового ветра 9 м/с м порывов до 14 м/с.
В настоящее время транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском Рощино из-за тумана накануне были задержаны более десятка авиарейсов. Некоторые самолеты отправили в пункт назначения на десять часов позже времени, указанного в расписании.