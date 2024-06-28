nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Водитель китайского авто погиб, врезавшись в фуру с поросятами на тюменской трассе

Водитель китайского авто погиб, врезавшись в фуру с поросятами на тюменской трассе

28 июня 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
На трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе столкнулись легковушка и фура, перевозившая поросят. От удара фура вылетела в кювет, а водитель легковой машины погиб на месте.
Сюжет
ДТП

Информацию об аварии передало УГИБДД по Тюменской области. Как выяснили инспекторы, сегодня в полдень машины «Лифан» и фура «Скания» столкнулись на большой скорости, от удара легковая машина улетела на обочину, а фура упала в кювет. Водитель легковушки от травм погиб на месте.

Фото: Гибдд по Тюменской области

Любопытно, что фура перевозила живых поросят, после удара и переворота грузовика все свиньи вывалились из контейнера на улицу. Судя по кадрам с видео, никто из животных не пострадал.

Видео: Гибдд по Тюменской области

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая все причины аварии. Пока же на участке дороги, где ДТП произошло, организовано реверсивное движение. Проезд участка затруднен.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области случился самый аварийный день в году. Один человек погиб, еще 15 было ранено.

Читайте также:
1 погиб, 15 ранены: в Тюменской области случился самый аварийный день в годуВ страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подростокЛихач в Тюмени разбился и вылетел через лобовое стекло, удирая от ДПС
#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
Сегодня, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
Сегодня, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00