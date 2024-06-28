Водитель китайского авто погиб, врезавшись в фуру с поросятами на тюменской трассе

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Информацию об аварии передало УГИБДД по Тюменской области. Как выяснили инспекторы, сегодня в полдень машины «Лифан» и фура «Скания» столкнулись на большой скорости, от удара легковая машина улетела на обочину, а фура упала в кювет. Водитель легковушки от травм погиб на месте.
Любопытно, что фура перевозила живых поросят, после удара и переворота грузовика все свиньи вывалились из контейнера на улицу. Судя по кадрам с видео, никто из животных не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая все причины аварии. Пока же на участке дороги, где ДТП произошло, организовано реверсивное движение. Проезд участка затруднен.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области случился самый аварийный день в году. Один человек погиб, еще 15 было ранено.