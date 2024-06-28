Водитель китайского авто погиб, врезавшись в фуру с поросятами на тюменской трассе

Информацию об аварии передало УГИБДД по Тюменской области. Как выяснили инспекторы, сегодня в полдень машины «Лифан» и фура «Скания» столкнулись на большой скорости, от удара легковая машина улетела на обочину, а фура упала в кювет. Водитель легковушки от травм погиб на месте.