В Ялуторовске ребенка на велосипеде насмерть сбил ассинезатор

ДТП произошло по улице Полевая. 15-летни2й подросток ехал на велосипеде с двигателем по проезжей части. В какой-то момент он захотел повернуть, но не убедился в безопасности маневра. В это время по дороге двигался КамАЗ, который не успел остановиться и сбил мальчика, съехав в кювет.