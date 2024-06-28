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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

В Ялуторовске ребенка на велосипеде насмерть сбил ассинезатор

В Ялуторовске ребенка на велосипеде насмерть сбил ассинезатор

28 июня 2024, 11:46
Фото: 1MI
Подросток из Ялуторовска погиб в ходе ДТП с участием ассенизаторского КамАЗа. Ребенок ехал по проезжей части на электрическом велосипеде и при повороте не стал смотреть по сторонам.
Сюжет
ДТП

КамАЗ насмерть сбил подростка на велосипеде в Ялуторовске. Ребенок был невнимательным при повороте и не заметил двигающуюся на него ассенизаторскую машину.

Фото: Telegram-канал «Ялуторовск»
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ДТП произошло по улице Полевая. 15-летни2й подросток ехал на велосипеде с двигателем по проезжей части. В какой-то момент он захотел повернуть, но не убедился в безопасности маневра. В это время по дороге двигался КамАЗ, который не успел остановиться и сбил мальчика, съехав в кювет.

Фото: Telegram-канал «Ялуторовск»

Прибывшие на место медики констатировали мгновенную смерть. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

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#Екатерина Саврухина#Тюменская область#ДТП#Ялуторовск#КамАЗ#Велосипед#Подросток
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