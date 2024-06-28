В Ялуторовске ребенка на велосипеде насмерть сбил ассинезатор

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
КамАЗ насмерть сбил подростка на велосипеде в Ялуторовске. Ребенок был невнимательным при повороте и не заметил двигающуюся на него ассенизаторскую машину.
ДТП произошло по улице Полевая. 15-летни2й подросток ехал на велосипеде с двигателем по проезжей части. В какой-то момент он захотел повернуть, но не убедился в безопасности маневра. В это время по дороге двигался КамАЗ, который не успел остановиться и сбил мальчика, съехав в кювет.
Прибывшие на место медики констатировали мгновенную смерть. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.