В Тюмени прошла первая спартакиада дворовых команд 55+

Posted 28 июня, 14:05
Published 28 июня, 14:05
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Спартакиада была организована рамках проекта «Бабушкин воркаут», который соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».
В рамках проекта «Бабушкин воркаут» на территории партнера проекта ― Центра спортивного танца детско-юношеской спортивной школы ― восемь команд из города Тюмени и Тюменской области боролись за звание самой яркой и спортивной дворовой команды. В качестве участников соревнований выступили более 100 человек из различных объединений: дворовые команды тюменских ТОСов, землячеств, советов ветеранов, соседских центров, а также группы «серебряных» добровольцев. Особый спортивный дух внушала команда «Звезда» от соседского центра «Гармония». Их группа поддержки подготовила красочные плакаты и жизнеутверждающие речевки, на протяжении всего мероприятия активно поддерживала своих чемпионов.
Спартакиада включала множество захватывающих и интересных соревнований на силу, выносливость и эрудицию. Под руководством опытного инструктора-волонтера Татьяны Мирошниченко дворовые лидеры приняли участие в разминке. Энергичные треки и зажигательные танцевальные движения помогли размяться пожилым людям. Участники активно отвечали на вопросы интеллектуальной викторины о развитии спорта в Тюмени от «серебряного» гида-волонтера Людмилы Суппес. Итоговым состязанием для игроков стал товарищеский матч по футболу, где в качестве мяча выступил фитбол. До последнего этапа команды демонстрировали красивую борьбу, силу и волю к победе.
В результате упорной борьбы в командном первенстве третье место заняла команда волонтеров проекта «Бабушки особого назначения» — «Непоседы», второй стала команда клуба «Социальные танцы» — «Дебют» и одержала победу команда соседского центра «Гармония» — несравненная «Звезда».
Организаторы в лице Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение» благодарят партнеров мероприятия за помощь: Центр развития творчества детей и юношества «Контакт», ООО «Безалкогольные напитки» и Центр спортивного танца детско-юношеской спортивной школы.
Стать частью активной спортивной команды очень просто. Достаточно позвонить по телефонам 8 (3452) 30-39-59, 51-77-05 или отправить запрос через официальную группу во «ВКонтакте» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение».
Напомним, что в 2021 году проект «Бабушкин Workout» перешел на новый уровень, став победителем конкурса «Спорт для всех», организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина.
«Бабушкин Workout» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним