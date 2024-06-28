В Тюмени прошла первая спартакиада дворовых команд 55+

В рамках проекта «Бабушкин воркаут» на территории партнера проекта ― Центра спортивного танца детско-юношеской спортивной школы ― восемь команд из города Тюмени и Тюменской области боролись за звание самой яркой и спортивной дворовой команды. В качестве участников соревнований выступили более 100 человек из различных объединений: дворовые команды тюменских ТОСов, землячеств, советов ветеранов, соседских центров, а также группы «серебряных» добровольцев. Особый спортивный дух внушала команда «Звезда» от соседского центра «Гармония». Их группа поддержки подготовила красочные плакаты и жизнеутверждающие речевки, на протяжении всего мероприятия активно поддерживала своих чемпионов.