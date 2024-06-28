В страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подросток

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Published Сегодня, 08:44
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Сегодня около 11 часов дня на 769 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошла авария с участием трех автомобилей: «Урал», «Хово» и «Мазда». Большегрузы направлялись колонной в сторону Тюмени, сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.
Водитель ехавшей впереди фуры резко затормозил. Пытаясь избежать столкновения, водитель второй фуры свернул и опрокинулся на «Мазду».
В результате аварии погиб 15-летний пассажир иномарки, мальчик был пристегнут ремнями безопасности. Состояние других участников ДТП не уточняется, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на «Ладе» влетел в стоящий большегруз. В аварии пострадали его пассажирки — две школьницы.