В страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подросток

Сегодня около 11 часов дня на 769 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошла авария с участием трех автомобилей: «Урал», «Хово» и «Мазда». Большегрузы направлялись колонной в сторону Тюмени, сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.