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В ДТП с фурами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб подросток

В страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подросток

28 июня 2024, 08:44
Фото: УМВД России по ХМАО — Югре

В ДТП с фурами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб подросток

На трассе столкнулись два большегруза и легковушка. Одна из фур упала на иномарку, в которой находился подросток.
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ДТП

Сегодня около 11 часов дня на 769 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошла авария с участием трех автомобилей: «Урал», «Хово» и «Мазда». Большегрузы направлялись колонной в сторону Тюмени, сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.

Водитель ехавшей впереди фуры резко затормозил. Пытаясь избежать столкновения, водитель второй фуры свернул и опрокинулся на «Мазду».

Видео: УМВД России по ХМАО — Югре

В результате аварии погиб 15-летний пассажир иномарки, мальчик был пристегнут ремнями безопасности. Состояние других участников ДТП не уточняется, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на «Ладе» влетел в стоящий большегруз. В аварии пострадали его пассажирки — две школьницы.

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