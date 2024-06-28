Лето довело: продажи бассейнов в Тюмени выросли в три раза

С развитием банной культуры начала расти популярность полноценных СПА-зон с чанами и купелями. Так, продажи купелей за год выросли в десятки раз, банных чанов — в четыре раза. Сейчас средняя стоимость купелей составляет от 12 до 27 тысяч рублей, банных чанов — от 58 до 79 тысяч.