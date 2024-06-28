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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Тюмени продажи бассейнов выросли в три раза

Лето довело: продажи бассейнов в Тюмени выросли в три раза

28 июня 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени продажи бассейнов выросли в три раза

Особой популярностью у тюменцев пользуются каркасные бассейны. При этом около половины горожан предпочитают покупать б/у товары для купания.
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Отдых

В начале лета продажи товаров для купания в Тюмени выросли в общей сложности в три раза. Аналитики «Авито» отметили, что в основном горожане покупают бассейны, чаны и купели.

Особой популярностью у тюменцев пользуются каркасные бассейны, на которые приходится 30% от всех продаж в этой категории. Б/у варианты можно купить примерно за 12 тысяч рублей, новые — за 27 тысяч.

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Продажи надувных бассейнов выросли с начала лета в 27 раз. Они проще и дешевле каркасных: «с рук» такой бассейн можно взять за две тысячи рублей, новый — за три. Причем около половины продаж в этой категории относится именно к б/у-сегменту.

С развитием банной культуры начала расти популярность полноценных СПА-зон с чанами и купелями. Так, продажи купелей за год выросли в десятки раз, банных чанов — в четыре раза. Сейчас средняя стоимость купелей составляет от 12 до 27 тысяч рублей, банных чанов — от 58 до 79 тысяч.

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